simon messner 9

Estratto dell’articolo di Matteo Macuglia per www.corriere.it

«Che dispiacere e tristezza: non capisco il rimprovero di mio padre». Sono le prime parole, dopo giorni di silenzio, di uno dei figli di Reinhold Messner a seguito dell’intervista con cui il re degli ottomila aveva di fatto dato degli ingrati ai suoi eredi, colpevoli di essere spariti dopo la spartizione dell’eredità dell’alpinista ancora in vita.

MESSNER E L'ATTACCO AI FIGLI SULL'EREDITÀ

A parlare è il terzo figlio di Reinhold, Gesar Simon, frutto dell’amore con la sua seconda ex moglie, Sabine Stehle. Il 34enne figlio di Messner ha scelto di affidare le sue parole al sito internet bavarese «BR24»; e sono le (poche) parole di un uomo triste, accusato dal padre di avidità e di poco amore. […] «Non capisco, in fondo, quale sia la sua accusa nei nostri confronti».

simon e reinhold messner 2

L'INTERVISTA ALL'ORIGINE DELLA POLEMICA

Ma le liti in casa Messner ci sono state, tanto che è lo stesso Simon a sottolineare come la donazione in anticipo dell’eredità e gli screzi in famiglia siano due discorsi che non c’entrano l’uno con l’altro. E di questo — assicura — sono certi anche gli altri figli del re degli ottomila. Sullo sfondo della lite tra Reinhold e i suoi eredi resta il rapporto con l’attuale moglie dell’alpinista, Diane Schumacher, di 44 anni.

La polemica era scoppiata nei giorni scorsi in seguito a un’intervista rilasciata da Reinhold Messner al sito tedesco «Apotheken Umschau», nella quale si era lasciato andare a qualche recriminazione sul comportamento dei figli, dopo che questi avevano ricevuto la sua eredità.

[…] LE TENSIONI IN CASA

reinhold messner e diane schumacher

Che in casa non andasse tutto bene negli ultimi tempi, lo aveva lasciato trasparire il fallimento del progetto per il sesto museo della montagna a Sesto. Tutto cancellato all’improvviso anche se i lavori erano a buon punto. A nemmeno un mese di distanza dal dietrofront museale, dalle colonne della recente intervista di Reinhold sono arrivate parole dure come sassi: «I miei figli mi hanno deluso, io non ho ereditato nulla dai miei genitori e ne sono felice, non c’era altro che rispetto e gratitudine». […]

