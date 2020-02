“CHE LEI FOSSE OMOSESSUALE L’HO CAPITO PRIMA DI LEI” – ELODIE SI METTE A NUDO E PARLA DELLA SORELLA FEY E DEL PERCORSO DI ACCETTAZIONE DELLA SUA SESSUALITÀ: “QUANDO ME L’HA CONFIDATO, PIANGEVA. TUTTI IN FAMIGLIA L’AVEVAMO CAPITO, MIO PADRE È SEMPRE STATO APERTO E CI HA PARLATO CON NATURALEZZA DI SESSO, SENZA FARE RIFERIMENTO AL GENERE” – E DEL SUO AMORE CON MARRACASH CONFESSA: “SIAMO AMANTI, AMICI, NEMICI E…” - VIDEO

Da "www.solodonna.it"

elodie 2

Elodie non è solo una delle più amate artiste uscite dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Elodie non è solo la straordinaria interprete che al recente Festival di Sanremo ha scalato la classifica con la sua Andromeda ed ora è trasmessa moltissimo in radio.

Elodie è una ragazza dal grande talento, una artista che ha saputo rimboccarsi le maniche, credere nel proprio talento e nelle proprie potenzialità e mettersi in gioco. Con la sua bellissima voce – e con il suo fisico mozzafiato, abbondantemente messo in mostra sul palco dell’Ariston con abiti davvero sexy – ha incantato chi ha seguito il Festival e chi la ascolta in radio.

fey di patrizi 3

In un’intervista al settimanale Grazia, ora in edicola, la cantante ha scelto di mettersi a nudo, ha raccontato di sé, della sua famiglia, del suo amore. Ha parlato del suo modo di essere, del suo modo di affrontare la vita, che ha sempre preso di petto, con coraggio. Oggi che ha accanto un uomo come Marracash, che la supporta, la segue, la incoraggia, la consiglia, dice Elodie al settimanale, tutto è più semplice: lui “crede in me.

fey ed elodie di patrizi 3

E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato”. Nonostante questo e nonostante il successo che la sta baciando negli ultimi anni, Elodie vive sempre “con i piedi per terra“. Però il suo fidanzato ha davvero un potere magico su di lei: “Lui guarda lontano” e un po’ questo lo sta insegnando anche a lei, che con lui si sente felice, gratificata. Marracash “mi porta su, mi fa respirare. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto”.

elodie 1

In questo “tutto” è racchiusa l’essenza del loro rapporto, “il più bello” che Elodie abbia mai vissuto nella sua vita. Perché oggi, alla soglia dei 30 anni, sente di essere diventata “più leggera, più ragazzina” ed è così che vive la loro storia d’amore. Un amore “musicale”, nel senso che è nato proprio da un rapporto musicale, quando Elodie e Marracash insieme hanno cantato Margarita, diventato poi una hit.

elodie

Nell’intervista a Grazia c’è stato spazio anche per le confidenze ancora più personali, private. Elodie parla anche del rapporto con la sorella, alla quale è legatissima. Le due ragazze sono unite, amiche, complici. Elodie c’era quando sua sorella ha iniziato a maturare la propria omosessualità: “Che lei fosse omosessuale, l’ho capito prima di lei“, ha confidato l’artista di Amici. Naturalmente “è stato un percorso lungo.

marracash con elodie nel video di margarita

Quando me l’ha confidato, piangeva. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere”.

