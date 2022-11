LO “CHEF DI PUTIN” SI FA IL QUARTIER GENERALE – EVGHENI PRIGOZHIN, IL FONDATORE DEL GRUPPO WAGNER, APRE UN “TRAINING CENTER” A MOSCA: LA STRUTTURA DOVREBEB APRIRE IL 4 NOVEMBRE. UFFICIALMENTE, OSPITERÀ ALLOGGI GRATUITI PER INVENTORI, DESIGNER, INFORMATICI E STARTUPPER. IN PRATICA, SERVIRÀ COME AGENZIA DI PUBBLICITÀ E MERCHANDISING DEI MERCENARI DEL CREMLINO…

Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

evgenij prigozhin e vladimir putin 3

L’indirizzo è Dalnevostochny Prospekt, San Pietroburgo. L’edificio a quindici piani che si staglia ancora transennato si chiama Morskaya Stolitsa e, secondo prima un tam tam sui canali telegram, poi un paio di annunci ufficiali (uno dei quali dello stesso Evgheny Prigozhin, benché apparentemente sarcastico, ma è il suo tono consueto), si tratta del “training center” del Gruppo Wagner, la compagnia mercenaria forse più famosa al mondo, e autrice di non pochi crimini in Siria, Libia, Centro Africa nell’est dell’Ucrana nel 2014.

evgenij prigozhin e vladimir putin 2

Prigozhin anni fa faceva causa a chi scriveva che lui era il finanziatore del Gruppo Wagner: finisce adesso col vantarsi di possedere il Gruppo Wagner, e con l’aprire un quartier generale ad hoc, a metà tra difesa, tecnologia e servizi russi. Qui è l’esatta geolocalizzazione del Centro, che come si vede non ha nulla ormai di segreto.

Il progetto di costruzione, avviato da RosStroyInvest, è stato acquisito da Concord Group nel 2020 per 500 milioni di rubli. La società che ha eseguito i lavori si chiama “Retail”, e il direttore è Vladimir Kalayev, un uomo collegato a Prigozhin.

pmc wagner center 3

La struttura è ancora chiusa, secondo gli annunci, un po’ allusivi, dovrebbe aprire il 4 novembre. Prigozhin stesso commenta così, con parole che vengono diffuse dal suo ufficio stampa sul canale telegram: «Il Centro PMC Wagner è un complesso di edifici con alloggi gratuiti per inventori, designer, specialisti IT, spazi per la produzione sperimentale e per le start-up.

pmc wagner center 1

La missione del "PMC Wagner Center" è quella di fornire un ambiente confortevole per la generazione di nuove idee per migliorare le capacità di difesa della Russia, comprese le informazioni. Se il progetto dimostrerà il suo successo e la sua rilevanza, valuteremo la necessità di aprire delle filiali».

pmc wagner center 5

Insomma, quello che era un gruppo militare segreto, composto di mercenari, molti del quali ex del Gru o degli spetsnaz, sicuramente avallato dal comando centrale russo e, appunto, dai servizi militari, è adesso anche una grande agenzia di pubblicità personale e di merchandising per le ambizioni, a questo punto evidentemente politiche, di Prigozhin.

Un tempo, scrivere e parlare con fonti interne a Wagner non era affatto semplice. La Stampa aveva intervistato uno dei comandanti del Wagner originario, in Siria, che ci aveva descritto come in realtà “la Compagnia” (o, con altro nome, “i musicisti”) fosse tecnicamente gestita attraverso una serie di società collegate. Più o meno segrete, al punto che Prigozhin le nascondeva. Adesso le ostenta.

pmc wagner center 4

Chi si avvicina – altra novità piuttosto strana – non viene affatto trattato male. Non ci sono guardie (un tempo era assai pericoloso anche solo avvicinarsi alla celebre troll factory fondata da Prigozhin sempre a Pietroburgo, la Internet Research Agency). Sui vetri dello scintillante palazzo sono dappertutto adesivi rotondi con una grande lettera "W" rovesciata e la scritta “PMC Wagner Centre”.

La reception, alla quale si arriva in alto attraverso alcune scale mobili, ha la scritta “Sea Capital” e dà sul cielo azzurro. Uno dei responsabili, che è stato avvicinato da una reporter di Fontanka che simulava di cercare informazioni per il reclutamento di suo marito, ha spiegato: «Apriremo il 4 novembre. Avremo un centro culturale per i cittadini patriottici che vogliono aiutare il loro Paese. Un centro di reclutamento suo marito dovrebbe cercarlo su Internet, ci sono tutti i numeri di telefono. Avremo qui un project work, come il Palazzo dei Pionieri, ma per adulti».

Yevgeniy Prigozhin recluta detenuti

Secondo gli analisti russi del Conflict Intelligence Team, che ha fornito informazioni preziose dall’inizio della guerra all’ucraina, il Centro Wagner fornirà un affitto gratuito a inventori, sviluppatori, ingegneri, specialisti informatici e designer che produrranno qualsiasi cosa contribuisca a «potenziare la capacità di difesa dello Stato». Insomma, qualcosa a metà tra un hub tecnologico e uno spazio di coworking militare-industriale. Ma c’è qualcosa di più inquietante, per ora solo sussurrato: secondo informazioni del CI_team – che non è stato possibile verificare indipendentemente – questi specialisti raccolti nel Centro «cercheranno, tra l'altro, di decodificare i moduli Starlink per capire come possono essere contrastati». Se fosse vera questa informazione, ovviamente tutto il resto sarebbe una simpatica copertura, fatta di pubblicità e merchandising, per quella che potrebbe essere la vera missione.

