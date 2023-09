“CHER HA FATTO RAPIRE SUO FIGLIO DA QUATTRO PERSONE” – LA CANTANTE È STATA ACCUSATA DALL’EX NUORA DI AVER FATTO SEQUESTRARE IL FIGLIO ELIJAH BLUE ALLMAN. IL MOTIVO? PARE CHE LA STAR VOLESSE IMPEDIRE UN RIAVVICINAMENTO TRA L’UOMO E LA MOGLIE: I DUE, DOPO ESSERSI SEPARATI, VOLEVANO TORNARE INSIEME MA, MENTRE ERANO CHIUSI IN ALBERGO, QUATTRO UOMINI HANNO PRELEVATO ELIJAH E…

Estratto dell'articolo di Concetta Desando per www.vanityfair.it

cher e il figlio elijah blue allman 6

Cher torna a far parlare di sé. E questa volta nella sua veste di madre. La star, infatti, è accusata di aver assunto quattro uomini per far rapire suo figlio Elijah Blue Allman, il suo secondogenito nato dal matrimonio con Gregg Allman. Il motivo? Probabilmente evitare la reunion con la moglie Marieangela King. I fatti risalgono al 2022 ma sono emersi solo ora dai documenti giudiziari che contengono le dichiarazioni dell’ex nuora della cantante e che sono stati ottenuti dal Daily Mail.

Per capire che cosa è successo è opportuno fare un passo indietro. Elijah Blue Allman, 47 anni, e Marieangela King , 36, si sono sposati nel 2013. Nel 2021 la decisione del divorzio. Un anno dopo, però, la coppia cerca ancora di salvare il matrimonio. E il 30 novembre del 2022, giorno dell’anniversario di matrimonio, i due erano in una camera d’albergo a New York. Hanno trascorso insieme dodici giorni quando quattro uomini hanno preso Elijah Blue Allman portandolo via.

Marieangela King Elijah Blue Allman

«Uno di loro mi ha detto che sono stati assoldati dalla madre di Elijah» ha detto Marie King. E, quattro giorni dopo il presunto rapimento, ha specificato di non sapere «nulla sulle condizioni di mio marito né dove si trovi». Poi un’altra dichiarazione rivolta alla suocera con la quale, pare, i rapporti non sono idilliaci: «Capisco gli sforzi della sua famiglia per assicurarsi che stia bene e voglio ciò che è meglio per mio marito».

[…] La stessa Cher ha sempre avuto un rapporto di difficile con il figlio che ha ammesso di essersi avvicinato alle droghe in giovanissima età. Ora, stando a quanto riferito dal Daily Mail, è in un centro di riabilitazione a Pasadena, in California, dove è finito dopo essere stato visto più volte in pessimo stato a Los Angeles. Dopo il presunto rapimento, infatti, ha vissuto per sei mesi allo Chateau Marmont di Los Angeles. Pare che durante la sua permanenza, il personale abbia chiamato più volte Cher per informarla sulle condizioni preoccupanti del figlio.

cher e il figlio elijah blue allman 5 cher e il figlio elijah blue allman 1 cher e il figlio elijah blue allman 2 cher e il figlio elijah blue allman 3 cher e il figlio elijah blue allman 4

[…]