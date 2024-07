“CHI ENTRA IN GIRI ESOTERICI SI ESPONE AL RISCHIO DEL MALIGNO” - L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ESORCISTI INTERVIENE SUL CASO DI ALEX MARANGON, IL 25ENNE UCCISO DURANTE UN RITUALE DI MEDICINA TRADIZIONALE AMAZZONICA, E CONDANNA LO SCIAMANESIMO IN SALSA NEW AGE: “PURE LE CULTURE DEI NATIVI, CHE PRATICANO QUESTE USANZE FIN DAGLI INIZI, CONDANNANO L’USO NON CORRETTO DI QUESTI RITI DEFINENDO 'SCIAMANI DI PLASTICA' I PERICOLOSI GURU NEW AGE CHE PROPONGONO INFUSI E…”

(ANSA) - "Se è comprensibile che ancora oggi, nella giungla o nella steppa, ci sia chi va dallo sciamano, meno comprensibile è che ci si vada nel cuore del Veneto, in una abbazia sconsacrata, e che a farlo siano dei battezzati o comunque degli italiani nati e cresciuti in una realtà cristiana". E "quanti si lasciano trascinare in queste pratiche rivisitate possono correre gravi rischi, dal momento che, entrando in giri esoterici, terapeutici e neopagani, possono esporsi più facilmente all'azione straordinaria del maligno".

E' quanto afferma l'Associazione internazionale esorcisti in un commento sul Sir in relazione al caso di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato in un isolotto del fiume Piave. Almeno inizialmente le ipotesi investigative si sono concentrate su un possibile omicidio avvenuto nell'ambito di un rito sciamanico, cui partecipavano due 'curanderi' colombiani. "Lo sciamanesimo è espressione di una società tradizionale arcaica, fondate su precise credenze.

L'attuale diffondersi, sempre più in crescendo, di pratiche sciamaniche nel contesto occidentale, compresa l'Italia, è legata in parte al movimento New Age e alla sua appropriazione sincretistica di credenze e pratiche 'religiose', sia dell'Oriente, sia delle culture indigene", spiega l'Associazione esorcisti. "La reinvenzione dello sciamanesimo inoltre è presente in circoli esoterici e occultistici legati al neopaganesimo. Per questo le culture dei nativi che sin dalle origini praticano queste usanze spesso condannano l'uso non corretto e l'abuso dei riti sciamanici definendo 'sciamani di plastica' i pericolosi guru New Age", prosegue.

In questa cornice "si inseriscono i curanderos latino-americani, una sorte di versione 'aggiornata' degli sciamani che propinano terapie spirituali, sempre più diffusi anche in Italia. Queste figure propongono anche sui social tisane, infusi, ricavati dall'utilizzo di diverse piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario e - a detta loro - terapeutico, causando pericolose situazioni allucinatorie e di dipendenza". Il pericolo, "sulla base dell'esperienza di molti sacerdoti che hanno ricevuto dalla Chiesa il mandato di esorcista", è che "quanti si lasciano trascinare in queste pratiche rivisitate" ed entrano "in giri esoterici, terapeutici e neopagani, possono esporsi più facilmente all'azione straordinaria del maligno".

