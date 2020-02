“CHIAMATEMI HARRY” – IL DUCA DI SUSSEX, TORNATO NEL REGNO UNITO DAL CANADA PER GLI ULTIMI IMPEGNI, HA DECISO DI SCENDERE TRA I COMUNI MORTALI NON LEGANDO IL SUO NOME AD ALCUN TITOLO – IL PRINCIPE È INTERVENUTO A UNA CONFERENZA A EDIMBURGO PER PARLARE DI SOSTENIBILITÀ LEGATA AL TURISMO: FORSE TOCCHEREBBE RICORDARGLI CHE SENZA QUEL TITOLO, DELLA SUA OPINIONE NON FREGHEREBBE NULLA A NESSUNO… VIDEO

Paola Caruso per "www.corriere.it"

principe harry 8

Tornato dal Canada nella terra natia, il Regno Unito, il principe Harry decide di farsi chiamare soltanto Harry, senza alcun titolo davanti al nome (neanche duca). La prima mossa che allontana lui e Meghan Markle dalla famiglia reale (ufficialmente i due non saranno «Altezze reali» dal 31 marzo, come hanno spiegato su un sito aperto ad hoc per dare notizie precise sulla loro situazione) è proprio questa, una mossa venuta fuori durante una conferenza a Edimburgo che ha visto il fratello di William sul palco per parlare di sostenibilità legata al turismo.

principe harry 5

Le regole

«Ha chiarito a tutti che vuole essere chiamato soltanto Harry — dice una donna sul palco alla conferenza per presentarlo — quindi signori e signore diamo un caloroso benvenuto a Harry». Chissà se la scelta di non usare neanche il titolo di duca che gli spetta (oltre a quello perso di Altezza reale) è stata una liberazione.

principe harry 17

Le regole che lui e la moglie, «dimessi» da membri senior della famiglia reale, seguiranno dalla primavera in poi sono state tutte stabilite a tavolino nel famoso incontro con la Regina di gennaio, e comunicate con dovizia di dettagli sul loro sito che però al momento si chiama ancora www.sussexroyal.com e contiene la parola “Royal” che, come spiega la coppia, non potranno usare a fini commerciali perché i Windsor non si vendono.

principe harry 18

Le chiacchiere

D’ora in avanti, Harry e Meghan proveranno a guadagnare per vivere, ma in caso di insuccesso i due saranno sempre mantenuti dal principe Carlo, non con i fondi pubblici destinati alla corona, ma con i beni privati di Carlo.

harry e meghan markle

Poi, passati 12 mesi, la loro condizione sarà discussa di nuovo nella speranza che decidano di tornare sui loro passi. Di fatto, la coppia mantiene i patronati. E c’è chi dice che lontano dai riflettori i Sussex stiano benissimo e chi rivela che la nuova vita da «quasi commoner» stia già diventando stretta a Harry. Le chiacchere abbondano. Chissà qual è la verità.

principe harry 14 principe harry 13 elisabetta ii sussex royal principe harry 9 principe harry 6 principe harry 7 meghan markle in canada 7 matrimonio harry e meghan principe harry 4 principe harry 2 principe harry 3 principe harry 15 harry e meghan markle 1 principe harry 1 principe harry 10 meghan markle in canada 17 principe harry 11 principe harry 12 principe harry 16