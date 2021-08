Da "Chi"

Non sono più tua amica

sarah daniele aurora ramazzotti

Che cosa sarà successo tra Sarah Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, e Aurora Ramazzotti? Erano da sempre grandi amiche, ma ora hanno smesso di seguirsi sui social e hanno trascorso le vacanze separate. E pensare che, poco tempo fa, posavano insieme parlando di progetti futuri. Oggi è calato il silenzio. Gli amici dicono che alla base della rottura c’è un motivo grave.

Nuovo amore per Paola Di Benedetto

Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede), Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento, la sua storia deve rimanere segreta.

Anche il generale va in vacanza

Dopo mesi di lavoro faticosissimo anche il generale Francesco Paolo Figliuolo ha deciso di staccare la spina a Ferragosto per godersi la famiglia nel suo buen retiro a Silvi, in provincia di Teramo. Qui non rinuncia mai al gelato preparato nel locale del suo amico Tiziano.

Politically (s)correct

Calenda fa volare l’Argentario

Con Carlo Calenda candidato sindaco di Roma che passa i weekend sulla spiaggia di Macchiatonda, l’Argentario è tornato di moda. Passeggiando per Ansedonia si possono incontrare Romano Prodi con la moglie Flavia. Pierferdinando Casini e Marcello Veneziani a Talamone. Alessandro Sallusti e Marco Alverà, invece, a Capalbio Libri.

Gelmini animalista nella fattoria pugliese

Da quando ha adottato la gattina Meg, che la segue ovunque, la ministra Maria Stella Gelmini ha sposato la causa animalista e ha scelto con la figlia Emma di trascorrere le vacanze in Puglia, in una fattoria. In mezzo a caprette, cavalli, mucche e galline, si sta preparando a un nuovo impegno in favore dell’ambiente.

Quando il candidato ha il supporter a casa

Se il candidato sindaco della capitale per il centrodestra Enrico Michetti tiene riservata la famiglia, come anche Roberto Gualtieri (candidato Pd), per Virginia Raggi non c’è pace. Il marito Andrea Severini discetta sul blog e polemizza con i suoi avversari in piena campagna elettorale, rispondendo lui agli attacchi. Come se fosse lui il sindaco uscente...

