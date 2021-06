Da "Chi"

Nuovi provini a “All Together Now”

Lavori in corso per la nuova edizione di “All Together Now”: sono iniziati i provini per il “muro” musicale umano che formerà la nuova edizione della trasmissione condotta da Michelle Hunziker. A valutare e scegliere il “muro canterino” è il regista Roberto Cenci.

Più che “Amici”, innamorati

Rivoluzioni in vista per l’ex vincitore di “Amici” Riccardo Marcuzzo, detto Riky: si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e, soprattutto, ha trovato l’amore con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili.

Savino promosso a pieni voti

Nicola Savino conquista un’altra prima serata su Italia 1. Oltre a continuare a guidare “Le Iene”, sarà al timone di un nuovo progetto: protagonisti i bambini alle prese con lezioni e problemi a scuola. Una sorta di “Collegio” (già in onda su Raidue) ma con una chiave di lettura diversa.

