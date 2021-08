Da "Chi"

Compagnoni in love

nicole minetti 2

L’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina.

Nicole Minetti torna single

Dopo quattro anni di liaison è finita la storia d’amore tra Nicole Minetti e il manager Giuseppe Cipriani. Nicole ha fatto le valigie e ha lasciato la dimora che condivideva con l’imprenditore. Inoltre dallo scorso luglio ha silenziato i social.

deborah compagnoni e alessandro benetton

“All Together Now”, ragazzi!

La trasmissione di Michelle Hunziker “All Together Now” sarà suddivisa in 10 puntate, otto dedicate ai big senior, due con in gara i bambini. In regia, Roberto Cenci, scopritore nel 2009 dei ragazzi de Il Volo, allora minorenni, durante il programma Rai “Ti lascio una canzone”.

Fenomeno Cassano

Si chiama Christopher Cassano, ha 10 anni, ed è il figlio di Antonio, uno dei bomber più amati del calcio. Lui ha appeso le scarpette al chiodo, ma ha lasciato il talento in eredità al primogenito che già dall’anno scorso milita nell’Entella, club ligure di Serie B con cui ha messo a segno 126 gol attirando le attenzioni delle big giovanili di serie A, italiane ed estere. Ma Cassano padre è irremovibile: per ora non lascia andare Christopher da nessuna parte.

alessandro benetton e deborah compagnoni 6 alessandro benetton e deborah compagnoni 4 alessandro benetton e deborah compagnoni 5 alessandro benetton e deborah compagnoni 2

antonio cassano con il figlio christopher all together now all together now 1 nicole minetti 5 nicole minetti 8 nicole minetti nicole minetti 24 nicole minetti 27 nicole minetti 34 nicole minetti 21 nicole minetti 35 nicole minetti 22 nicole minetti 45 nicole minetti 103 nicole minetti 51 nicole minetti 6 nicole minetti 116 nicole minetti 4 nicole minetti 53 nicole minetti 100 nicole minetti body sculpt 1 nicole minetti 52 nicole minetti 20 nicole minetti 26 nicole minetti 23 nicole minetti 37 nicole minetti 33 nicole minetti 32 nicole minetti 18 nicole minetti 30 nicole minetti 31 nicole minetti 4 nicole minetti 25 nicole minetti 19 nicole minetti body sculpt nicole minetti 6 nicole minetti 7 christopher cassano nicole minetti 3 nicole minetti 1