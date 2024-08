“CHIEDONO SOLDI CON PROFILI FALSI. NON INVIATE DENARO” - GERARDINA TROVATO TORNA SUI SOCIAL PER ALLERTARE I FAN: DOPO IL SUO ACCORATO APPELLO A NON ESSERE “ABBANDONATA”, QUALCHE FURBACCHIONE HA DECISO BENE DI SFRUTTARE IL SUO MOMENTO DI DIFFICOLTÀ PER MONETIZZARE – “IO NON CHIEDO SOLDI A NESSUNO. IO I MIEI DIRITTI D'AUTORE LI HO ECCOME. NON FATEVI INGANNARE DA NESSUNO CON BAGGIANATE. VIGLIACCHI DA TASTIERA, BASTA CON QUESTE VIOLENZE…” - VIDEO

gerardina trovato 1

Nessun aiuto economico, solo sostegno morale. È ciò che desidera la cantautrice catanese Gerardina Trovato, riapparsa in questi giorni in pubblico per alcuni concerti in Sicilia, dopo quasi 10 anni di oblio, la malattia mentale e le ristrettezze economiche. Ma c'è qualcuno che, invece, ha pensato di sfruttare l'enorme ondata di affetto che l'ha raggiunta: sui social rimbalzano i video delle sue esibizioni (in cui appare provata dagli anni di sofferenza e con un look molto semplice) e si moltiplicano gli appelli alle case discografiche e agli altri artisti ad aiutarla.

gerardina trovato 2

«Purtroppo stanno apparendo in rete molti profili falsi… che tristezza… dicono un sacco di schifezze…» chiarisce l'artista dal suo profilo Instagram. «Io i miei diritti d'autore li ho eccome…non fatevi ingannare da nessuno con baggianate…. io non chiedo soldi a nessuno». Poi un appello ai «vigliacchi da tastiera»: «Basta con queste violenze. Non posso nemmeno godermi il sostegno delle persone che mi amano che subito qualche str... prova a rovinare tutto??

gerardina trovato 6

Cari vigliacchi da tastiera… fate quello che vi pare… non vincerete mai contro nessuno» conclude la cantautrice che, in un video ribadisce il concetto: non le occorrono soldi, solo affetto, forza morale e, forse il miglior sostegno, ovvero la gente che canta con lei, sotto i palchi (per ora) di provincia che stanno ospitando il suo ritorno. «La mia fortuna me la farò insieme a voi» dice la cantante ai fan.

gerardina trovato 3

