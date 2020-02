“CHIUDIAMO SCUOLE E IMPRESE NELLE AREE INTERESSATE” – IL MINISTRO SPERANZA DOPO LE SEGNALAZIONI DI NUOVI CASI DI CORONAVIRUS: UNA DONNA CON SINTOMI RICOVERATA A PIACENZA - LA DIFESA HA INDIVIDUATO LE STRUTTURE IN EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA CHE OSPITERANNO CIRCA 200 PERSONE CHE ANDRANNO IN QUARANTENA – VIDEO

Da corriere.it

"Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali": questo è l'invito dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di Coronavirus nel lodigiano.

Da repubblica.it

Un'ordinanza che sospende le attività pubbliche e lavorative si somma alle nuove misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha annunciato in conferenza stampa, dopo le segnalazioni di nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia. Il ministero della Salute, con l'ordinanza, ha preparato "un piano che ha chiaramente delle immediate scelte, che riguardano il territorio che è stato circoscritto, perché l'obiettivo essenziale è quello di circoscrivere quest'area, trattenerlo in una specifica area geografica".

Il provvedimento arriva dopo l'obbligo di quarantena "fiduciaria" domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e "sorveglianza attiva" per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico così come indicato dall'Oms, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia. "Ci sono già stati in Europa dei cluster, già visti in Germania e in Francia. L'Italia è pronta, avevamo preparato un piano perché era evidente che quanto accaduto poteva accadere. Ora si tratta di attuare il piano predisposto", ha aggiunto Speranza. Due persone sono risultate positive al test in Veneto.

