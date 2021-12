“CHIUNQUE ABBIA IMMAGINI CI CONTATTI” - GLI AVVOCATI DELLA FAMIGLIA DI DAVID ROSSI: “NOI DA TEMPO CHIEDIAMO CHE LA MAGISTRATURA CI DIA LO SPAZIO PER VAGLIARE L'ATTENDIBILITÀ DI UN TESTE CHE PARLA DI OMICIDIO. SI CONTINUA A DEFINIRE QUELLI CHE VOGLIONO RACCONTARE QUALCOSA COME DEI VISIONARI” - LA FIGLIASTRA CAROLINA ORLANDI: “PER ANNI CI HANNO ACCUSATO DI ESSERE DELLE COMPLOTTISTE, DELLE VISIONARIE, MA OGGI SAPPIAMO CHE NON ERA COSÌ” - VIDEO: LA RICOSTRUZIONE DI “NON È L’ARENA”

“DAVID ROSSI NON SI È SUICIDATO, È STATO UCCISO" - MASSIMO GILETTI SGANCIA LA BOMBA SULLA MORTE DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI MPS NEL 2013 E MANDA IN ONDA UN VIDEO DELLA SCENA DEL DELITTO: “LA GIACCA È SISTEMATA, MENTRE NELLA PRIMA PARTE DEL FILMATO NON ERA MESSA COSÌ. LA FINESTRA È CHIUSA, PRIMA ERA APERTA. E GUARDATE NELLA PARTE BASSA, CI SONO TUTTI DEI REPERTI PROBABILMENTE BUTTATI FUORI DA QUEL CESTINO” - “UNA PERSONA A ME VICINA MI HA CHIAMATO E MI HA DETTO CHE…” - VIDEO

MORTE ROSSI: FIGLIA, DOPO 9 ANNI CHIEDIAMO VERITÀ E GIUSTIZIA

(ANSA) - "Chiediamo verità e giustizia, che in un Paese sano sarebbero dovute arrivare da sole. Ci troviamo qui dopo nove anni a chiedere cosa sia successo quella sera. Per anni ci hanno accusato di essere delle complottiste, delle visionarie, ma oggi sappiamo che non era così". E' quanto ha affermato Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, la moglie di David Rossi, il manager di Monte Paschi di Siena, morto il 6 marzo del 2013, nel corso di una conferenza stampa.

MORTE ROSSI: LEGALE FAMIGLIA, CHI SA QUALCOSA CI CONTATTI

(ANSA) - "Chiunque abbia immagini, anche solo all'apparenza non rilevanti, ci contatti: chiunque sappia ci può informare anche nel modo più riservato". E' quanto affermato dall'avvocato Carmelo Miceli, legale della moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi e della figlia Carolina Orlandi. "Ringraziamo il modo in cui sta lavorando la commissione d'inchiesta - ha aggiunto il penalista -. In questa vicenda la famiglia parla di omicidio perché ci sono dei soggetti che anche davanti all'autorità giudiziaria hanno affermato questa cosa. Noi da tempo chiediamo che la magistratura ci dia lo spazio per vagliare l'attendibilità di un teste che parla di omicidio. Si continua a definire quelli che vogliono raccontare qualcosa come dei visionari". (ANSA).

MORTE ROSSI: LOLLOBRIGIDA (FDI), BENE COMMISSIONE INCHIESTA

(ANSA) - "Alla luce dei nuovi e inquietanti fatti che emergono in queste ore sulla morte di David Rossi, si conferma l'importanza di una commissione di inchiesta promossa e richiesta con forza da Fratelli d'Italia.

È doveroso fare luce su una vicenda che ha ancora troppi lati oscuri e per assicurare che sia fatta giustizia, come legittimamente richiesto dalla famiglia di Rossi. Ringrazio il collega Walter Rizzetto per l'impegno particolare e con lui tutti quelli che lavoreranno nel nome della verità e della giustizia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, partecipando alla conferenza stampa promossa dal deputato FDI Walter Rizzetto sul caso dell'ex capo della Comunicazione di Mps.

IL CASO DAVID ROSSI - LE RIVELAZIONE DELLA MOGLIE DI UN ALTO FUNZIONARIO DELLO STATO

MORTE ROSSI: VITALI (FI), COSA CENTRA LA COMMISSIONE ANTIMAFIA?

(ANSA) - "Il senatore Nicola Morra, che ormai presiede una Commissione universale, lancia l'ipotesi di aprire un'istruttoria sulla morte di David Rossi. Che ci azzecca? Direbbe qualcuno."

È quanto dichiara il senatore di Forza Italia Luigi Vitali a commento delle ultime dichiarazioni del Presidente Morra in merito alla richiesta avanzata ieri nell'Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia, di avviare un'istruttoria sul caso Mps. "La morte del manager, ad ora rubricata come suicidio, ha destato fin da subito clamore e dubbi ma cosa centra l'Antimafia?" prosegue il parlamentare.

"A maggior ragione che il Parlamento ha già istituito una Commissione speciale sulla questione. Si occupi delle sue prerogative Morra - conclude Vitali - e lasci lavorare gli organi preposti: senza intralciare o ritardare. Forza Italia è comunque contraria a questa iniziativa".

