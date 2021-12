Da www.liberoquotidiano.it

il servizio di non e' l'arena su david rossi 8

Filmati e video scattati dalla polizia scientifica nello studio di David Rossi, tutti spariti. Massimo Giletti sgancia la bomba a Non è l'arena sul caso del responsabile comunicazione di Mps "suicidatosi" (il condizionale è d'obbligo) nel 2013 in circostanze mai del tutto chiarite, gettandosi dalla finestra del proprio studio a Siena.

il servizio di non e' l'arena su david rossi 6

Anzi, nuovi sviluppi mettono ora nel mirino le leggerezze dei pm di Siena intervenuti sul luogo del delitto, a botta caldissima. Giletti manda in onda la scena: "La giacca è sistemata, mentre nella prima parte del filmato non era messa così. La finestra è chiusa, prima era aperta. E guardate nella parte bassa, ci sono tutti dei reperti probabilmente buttati fuori da quel cestino".

il servizio di non e' l'arena su david rossi 1

"Dovevano già stare nella catena di custodia - incalza Antonino Monteleone, giornalista che con le Iene ha contribuito a tenere alta l'attenzione sul caso -. Dovevano essere già stati isolati e spediti per le analisi".

il servizio di non e' l'arena su david rossi 4

"Io devo però aggiungere un fatto nuovo che aggraverà questa storia - sottolinea Giletti -. Una persona a me vicina mi ha chiamato e mi ha detto: nel fascicolo dei magistrati la polizia aveva portato altre 61 fotografie e altri 2 filmati, di cui non c'è più traccia. Quello che sto dicendo è di una gravità inaudita, la persona che me lo ha detto ha la certezza matematica e me ne assumo la responsabilità. Perché quelle foto e quei video sono sparite dai fascicoli? Vi risulta?".

il servizio di non e' l'arena su david rossi 7

"Assolutamente no", scuote il capo attonita Caterina Orlandi, figlia di Rossi da sempre in prima linea per scoprire la verità. "Chi è a casa deve ricordare che questa cosa succede due giorni dopo che Rossi dice: 'Voglio andare a parlare con i magistrati, perché ho paura che mi abbiano inquadrato molto male. Io conosco molto bene la città, ho lavorato per la banca, per la fondazione e per il comune e posso offrire una prospettiva'.

il servizio di non e' l'arena su david rossi 5

Poi succede tutto questo", sottolinea Monteleone. Quindi Giletti manda in onda un audio originale di Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia molto vicino a Mussari, ex presidente Mps: "Se riaprono le indagini su David Rossi succederà un casino grosso, non si è suicidato, è stato ucciso".

il servizio delle iene su david rossi 14 il servizio delle iene su david rossi 25 le iene il caso david rossi 3 il servizio delle iene su david rossi 20 il servizio delle iene su david rossi 19 il servizio delle iene su david rossi 9 il servizio delle iene su david rossi 2 il servizio delle iene su david rossi 8 il servizio delle iene su david rossi 19 il servizio delle iene su david rossi 18

intercettazione di giancarlo pittelli walter rizzetto servizio delle iene su david rossi