“CHRISTIAN BRUECKNER MI HA CONFESSATO DI AVER PRESO UNA BAMBINA IN ALGARVE” – L’AGGHIACCIANTE TESTIMONIANZA DEL COMPAGNO DI CELLA DEL PEDOFILO, SOSPETTATO DI AVER RAPITO MADDIE MACCANN – IL DETENUTO HA RIVELATO CHE BRUECKNER È ENTRATO IN UN’ABITAZIONE PER UN FURTO, NON HA TROVATO I SOLDI E HA RAPITO UNA BAMBINA: “MI HA CHIESTO SE FOSSE POSSIBILE PRELEVARE IL DNA DI UNA BIMBA DALLE OSSA SEPOLTE SOTTO TERRA…”

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

madeline mccann

Maddie McCann, possibile svolta nel giallo della bimba di quattro anni scomparsa il 3 maggio 2007. Christian Brueckner, il pedofilo massimo sospettato del caso, avrebbe confessato a un suo compagno di cella, Laurentiu Codin, di aver rapito una bambina da un appartamento portoghese.

A riportare la notizia è il Daily Mail che cita resoconti di un'udienza svoltasi in Germania dove il 47enne è detenuto per tre stupri e atti osceni. Brueckner ha detto di aver rapito una minore «durante un furto con scasso mentre viveva in Algarve», la regione del Portogallo dove è scomparsa Maddie. La polizia tedesca aveva già indicato Brueckner come il principale sospettato del rapimento. E ora le prove a suo carico si fanno pesantissime.

christian brueckner

La confessione

«Mi ha detto che aveva rubato ad Algarve. Era in una zona dove ci sono alberghi e vivono persone ricche. Ha raccontato che c'era un'abitazione con una finestra aperta. Cercava soldi, ma non li ha trovati. Una volta entrato ha invece visto una bambina e l'ha presa. Mi ha detto che due ore dopo c'erano polizia e cani dappertutto, quindi ha deciso di fuggire. Non era solo. Con lui c'era una persona, con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna. Ha detto che ha portato via la bimba con la sua macchina. Mi ha chiesto anche se fosse possibile prelevare il DNA di una bambina dalle ossa sepolte sotto terra».

[…]

Chi è Brueckner

christian brueckner 2

Brueckner sta scontando una pena detentiva di sette anni per lo stupro della pensionata americana Diana Menkes, 72 anni, avvenuto nel 2005 in Algarve. È processato presso il tribunale distrettuale di Braunschweig per altri reati sessuali, presumibilmente commessi tra il 2000 e il 2017. Tra i crimini per cui Brueckner è sotto processo c'è il presunto stupro della rappresentante del tour irlandese Hazel Behan, oggi quarantenne, nel suo appartamento di Praia da Rocha nel 2004. È stato inoltre accusato dello stupro di un'adolescente.

Brueckner è accusato anche di essersi mostrato nudo davanti a una ragazza tedesca su una spiaggia di Salema nell'aprile 2007 e davanti a una bambina di 11 anni nel 2017. La sua attuale condanna termina all'inizio dell'anno prossimo e, se non verrà dichiarato colpevole nel processo in corso, potrebbe essere liberato dalla prigione. Il processo dovrebbe concludersi a dicembre.

christian brueckner la casa affittata da christian brueckner maddie mccann maddie mccann con la maglia dell'everton christian brueckner gerry e kate mccann con la foto della figlia maddie christian brueckner 5