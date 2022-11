10 nov 2022 15:50

“CI CONSIGLIAVANO DI FARE SESSO PER AVERE EMPATIA CON IL BALLERINO” – L’INCUBO DI CHIARA CHILLEMI, EX BALLERINA CHE HA FREQUENTATO DAI 10 AI 15 ANNI L'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA: “IL PESO È IL TARLO CHE TI METTONO IN TESTA. L'ANORESSIA ERA A UN CENTIMETRO DA ME. A MENSA PRENDEVO IL MINIMO INDISPENSABILE. ANDAVO AL BAGNO E SENTIVO LE RAGAZZE VOMITARE. MI FERMAI PERCHÉ IL MIO CORPO NON RIUSCIVA A "TOGLIERSI" ALTRO. UNA BALLERINA, O UN'ATLETA, NON PUÒ CRESCERE COME UN MALATO DI MENTE E…”