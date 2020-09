22 set 2020 19:55

“CI MANCHERAI MAMMINA” – SE NE VA A 98 ANNI JACKIE STALLONE, MADRE DELL’ATTORE SYLVESTER: ASTROLOGA, SENSITIVA, FONDATRICE NEGLI ANNI '80 DELLA SOCIETÀ "GORGEOUS LADIES OF WRESTLING", POCHI ANNI FA AVEVA DOVUTO AFFRONTARE LA PERDITA DELLA FIGLIA TONI, MORTA DOPO UN’ESTENUANTE BATTAGLIA CONTRO UN TUMORE – IL POST DI ADDIO DEL FIGLIO FRANK: “LA SUA MENTE ERA TAGLIENTE COME UN RASOIO, E COSÌ È STATO FINO AL GIORNO IN CUI È MANCATA…”