25 feb 2020 20:25

“CI SARANNO POCHISSIMI MORTI E TANTISSIMI FALLITI” – LA PREVISIONE SUL CORONAVIRUS DI FABIO VOLO, A ROMA PER PRESENTARE IL NUOVO FILM PIXAR: “VENGO DAL FOCOLAIO, SONO IL VOSTRO PAZIENTE ZERO. LA SITUAZIONE È SURREALE. NON SO SE LE PRECAUZIONI SIANO GIUSTE, MA SO CHE QUANDO AVEVO UN NEGOZIO CON MIO PADRE ANCHE SOLO UNA SETTIMANA SENZA INCASSO CI AVREBBE FATTO FALLIRE…”