“CI SIAMO CONOSCIUTI PER LA MIA SOMIGLIANZA CON AMANDA KNOX” – ALT! RAFFAELE SOLLECITO HA UN NUOVO AMORE! SI CHIAMA ANDREAA MIHAELA GHEORGHE, HA 22 ANNI ED È STATA LEI A FARE IL PRIMO PASSO: “UN PROFESSORE MI DISSE CHE SOMIGLIAVO AD AMANDA, IO SONO ANDATA SU INTERNET E HO SCOPERTO RAFFAELE. GLI HO SCRITTO UN MESSAGGIO, POI CI SIAMO PARLATI AL TELEFONO E INFINE…”

Da www.ilfattoquotidiano.it

raffaele sollecito con andreea mihaela gheorghe 2

Raffaele Sollecito ha un nuovo amore. È lui stesso a rivelarlo in un’intervista al settimanale Oggi in cui ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna: Andreea Mihaela Gheorghe, 22 anni, di origini romene. Proprio lei ha confessato che si sono conosciuti in università grazie alla sua somiglianza con Amanda Knox, la ragazza americana accusata e poi assolta assieme a lui per l’omicidio di Meredith Kercher nel 2007. “Ero in Spagna per l’Erasmus – ha raccontato Andreea al settimanale – e un giorno un professore mi disse che avevo uno sguardo da Amanda Knox. Non sapevo chi fosse questa Amanda Knox e sono subito andata a vedere su internet. E lì ho scoperto Raffaele. Con tutta la sua storia. Ho guardato dei video, l’ho ascoltato in alcune interviste e mi è subito piaciuto tantissimo. Era carino, aveva quest’aria pulita da ragazzino e nonostante tutto quello che aveva passato mi colpiva la calma con cui si esprimeva”.

raffaele sollecito con andreea mihaela gheorghe 3

amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love

Così, ha cercato Sollecito su Facebook e gli ha scritto: “Non volevo essere invadente – prosegue la 22enne – gli ho scritto un messaggio, lui mi ha risposto e a forza di scriverci è nato il desiderio di sentirci. Ci siamo parlati al telefono ed è venuto il desiderio di vederci. Quando Raffaele mi ha invitato a Milano non ho avuto il minimo dubbio – spiega Andreea -. Sapevo d’andare alla ventura in una grande città dove non ero mai stata, dove non avevo amici o conoscenti. Raffaele era il mio unico riferimento. Lo conoscevo da poco, ma ero sicura che fosse una persona sensibile, incapace di fare del male, incapace addirittura di concepirlo”.

raffaele sollecito con andreea mihaela gheorghe 7 RAFFAELE SOLLECITO E AMANDA KNOX

Dovevano vedersi solo per qualche giorno e invece alla fine la ragazza si è fermata a Milano per un mese: i due si sono innamorati e così, anche se lei ai primi di ottobre è dovuta tornare in Romania per finire gli studi, già non vede l’ora di tornare “dalla persona più stabile, gentile, e carina che abbia mai conosciuto in vita mia“.

AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO SI RIUNISCONO A NEW YORK

”Finalmente riesco a vivere un amore vero, svincolato da qualsiasi preconcetto o pregiudizio – ha aggiunto Raffaele Sollecito -. Finalmente ho qualcuno che mi aiuta a guardare davanti a me. E se guardo al futuro mi vedo con lei. A luglio 2020 si laurea, il giorno dopo raccoglie armi e bagagli, viene a Milano e andiamo a vivere insieme”.

