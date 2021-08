29 ago 2021 11:53

“CI SONO 81 STUDENTESSE DELLA SAPIENZA BLOCCATE IN AFGHANISTAN” – L’ALLARME DEL PRORETTORE DELL’ATENEO ROMANO, BRUNO BOTTA: “ERANO SULLA LISTA DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER ESSERE TRASFERITE IN ITALIA, MA A CAUSA DELL'ATTENTATO DI TRE GIORNI FA NON SONO RIUSCITE A ENTRARE IN AEROPORTO. A BREVE AVREBBERO DOVUTO INIZIARE I CORSI ALLA SAPIENZA. CON LORO CI SONO ANCHE ALCUNI BAMBINI" – “DOPO L'ESPLOSIONE LE COSE SI SONO COMPLICATE E…”