22 ott 2022 10:57

“CI SONO ARRIVATI DA DIETRO, NON ABBIAMO AVUTO TEMPO...” – L’AMICO DI FRANCESCO VALDISERRI, CHE ERA PRESENTE QUANDO IL 18ENNE È STATO TRAVOLTO SUL MARCIAPIEDE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DALLA 23ENNE CHIARA SILVESTRI, RICOSTRUISCE GLI ATTIMI SUCCESSIVI ALLA TRAGEDIA: “È SCESA DALL'AUTO GRIDANDO IN STATO CONFUSIONALE” – LA RAGAZZA, ORA AI DOMICILIARI, RISCHIA FINO A 15 ANNI DI CARCERE – OGGI I FUNERALI DEL FIGLIO DEI GIORNALISTI DEL "CORRIERE", PAOLA DI CARO E LUCA VALDISERRI...