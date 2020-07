“CI SONO COPERTURE ISTITUZIONALI E FORSE ANCHE POLITICHE DIETRO LA LATITANZA DI MESSINA DENARO” - L'EX PM NINO DI MATTEO SGANCIA LA BOMBA SENZA FARE NOMI: “È CERTAMENTE CUSTODE DI SEGRETI DELLA CAMPAGNA STRAGISTA DEL 1993 CHE LO RENDONO ANCORA IN GRADO, PURTROPPO, DI ESERCITARE UN POTERE DI RICATTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI…” - VIDEO

NINO DI MATTEO SU MATTEO MESSINA DENARO

nino di matteo processo sulla trattativa stato mafia

Da www.iltempo.it

"Una latitanza così lunga come quella di Matteo Messina Denaro si può comprendere soltanto in funzione di coperture istituzionali e forse anche politiche". Ne è convinto il consigliere del Csm Nino Di Matteo parlando, a Tg2 Post, della latitanza del capomafia Matteo Messina Denaro.

"E` gravissimo che, dopo 27 anni, lo Stato non riesca ad assicurare alla giustizia un soggetto condannato tra i principali ispiratori degli attentati del `93 di Roma, Firenze e Milano che fecero temere al presidente Ciampi che fosse in atto un golpe", aggiunge. Di Matteo spiega anche cosa è stata e cosa è oggi la mafia: "Cosa nostra siciliana è l’unica organizzazione mafiosa al mondo che è riuscita ad attuare stragi uccidendo servitori dello stato, politici, giornalisti e se si è fatto questo è per un motivo: perché è la più politica tra le organizzazioni mafiose, e che ha avuto la capacità di intessere rapporti con il potere e condizionare le scelte politiche nazionali. Basti pensare a quello che sono le sentenze del processo Andreotti, Dell’Utri, e a quella in primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia».

messina denaro