Da “la Zanzara - Radio24”

“Fingendomi una devotee, cioè una che cerca sesso coi disabili e con gente menomata, ho conosciuto sul web il mondo di chi si fa amputare. La richiesta è veramente molto alta. Molti degli incidenti domestici, estremamente particolari, non sono veri e propri incidenti ma amputazioni dovute al devotismo”. Lo dice la psicoterapeuta Stefania Angeli parlando di parafilie a La Zanzara su Radio 24. Perché si vogliono amputare?: “Perché la loro immagine mentale corretta è secondo l’amputazione desiderata. Si sentono belli e piacevoli e attraenti con l’amputazione desiderata. Mentre sentono l’arto presente come qualcosa in più, come se noi avessimo una gamba in più”.

In Italia ci sono medici che lo fanno?: “Ufficialmente no. Ufficiosamente assolutamente sì. Esistono. Costa dai 10 ai 20 mila euro. Ed è un reato. Ho riscontrato queste cose nei vari siti dove sono riuscita ad entrare”£. Dunque lei ha le prove di amputazioni che si sono realmente verificate?: “Si, assolutamente sì. Ovviamente è un’amputazione al mercato nero”. “In Italia – dice la Angeli - ci sono decine di migliaia di persone fissate col devotismo.

C’è chi si eccita esclusivamente con l’alluce valgo, c’è chi si eccita esclusivamente con persone che hanno amputazioni, oppure tetraplegici, oppure ustionati. C’è chi si eccita esclusivamente con i gessi, cioè con persone con un arto rotto e quindi ingessati. C’è chi si eccita esclusivamente con i presìdi ortopedici. Cioè le stampelle, le imbracature. E la cosa riguarda spesso gli addetti ai lavori, cioè quelli che assistono i vari disabili”.

“L’incontro – spiega ancora – avviene però soprattutto sul web. Ormai le persone disabili non sono più nelle condizioni di essere fuori dal mondo. Per cui si collegano tranquillamente, chiedono l’accesso a un sito dove ci sono i devoti che cercano i disabili e disabili che cercano devoti”.

Che tipo di persone sono i devoti?: “Sono persone che hanno tranquillamente una doppia vita, lavori normalissimi e poi…Bisogna comunque distinguere. Ci sono i devotee, i pretender ed i wannabe. I pretender sono coloro che fingono di essere disabili, quindi vanno in sedia a rotelle o si legano parti del loro corpo per fingere…Per quale motivo? Perché la loro immagine mentale e la loro immagine corporea corrisponde a quell’immagine E questo per fare sesso con i devotee. I wannabe sono quelli che si vogliono far mutilare. E ci riescono pure”.

