“CI VUOLE IL GREEN PASS PURE SUI SET DEI FILM PORNO” – VALENTINA NAPPI SENZA FRENI SE LA PRENDE CON NO VAX, POLITICI E FEMMINISTE: “HO RALLENTATO, HO PAURA DEL CONTAGIO, SUL SET CI SONO DECINE DI PERSONE” – “SALVINI? NON CAPISCO PERCHÉ NON VENGA MULTATO SE NON METTE LA MASCHERINA, MENTRE UN RAGAZZO A NOTO DEVE PAGARE 10MILA EURO PER AVER MOSTRATO IL SEDERE” – “I VIROLOGI? NON SONO SAPIOSEXUAL” – “LE FEMMINISTE DESIDERANO GLI STESSI POTERI DEGLI UOMINI SENZA PERDERE I PRIVILEGI FEMMINILI…” - E SUL PAPA...

Francesco Rigatelli per "www.lastampa.it"

«Se non sono tutti vaccinati io non ci vado». Valentina Nappi, 30 anni, la regina del porno italiano, sposata con un matematico convertito ai film hard, chiede il Green Pass per lavorare sul set.

Ha paura di venire contagiata?

«Certo, parliamo di posti dove ci sono decine di persone».

Sta lavorando di meno per questo?

«Ho rallentato, ma perché i set non devono essere sicuri? Se fossi un produttore chiederei il Green Pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l’hotel per la quarantena. Invece pure nel porno esistono i No Vax».

Ha detto che i peggiori sono i vaccinati che strizzano l’occhio ai No vax, con chi ce l’ha?

«È evidente...».

Forse Salvini, con cui se l’è presa perché va in giro senza mascherina?

«Anche lui, ma non solo. Certo non capisco perché non venga multato, mentre un ragazzo a Noto deve pagare 10 mila euro per aver mostrato il sedere».

È vero che frequenta solo vaccinati perché «è un ottimo modo per liberarsi dei coglioni»?

«Casa mia è come un ristorante: si entra col Green Pass».

Con simili posizioni non teme i No vax?

«Tra anti-porno, femministe ed estremisti religiosi sono abituata».

Su Twitter han scritto che lei è meglio di Landini non solo a letto, ma anche politicamente...

«Non ci vuole tanto. I leader dovrebbero guidare invece seguono il popolo. Hanno potere, ma lo esercitano per il loro tornaconto senza assumersi responsabilità».

E i virologi le piacciono?

«Non sono sapiosexual... Burioni fa battute infelici, ma è umano perdere la pazienza coi No Vax. Mi piace la Capua, perché ha una bella storia e non sbrocca mai».

E il governo Draghi?

«Finora non mi è parso particolarmente progressista».

Lei è anti-femminista?

«No, ma le femministe non vogliono la vera uguaglianza: desiderano gli stessi poteri degli uomini senza perdere i privilegi femminili».

È una posa per accattivarsi la simpatia dei maschietti?

«Non ne ho bisogno».

Si è vestita da madonna in metro?

«Sono atea e contro la religione organizzata».

E Papa Francesco?

«Il migliore come marketing, ma la dottrina cattolica è antimoderna».

Un personaggio che stima?

«Me stessa».

