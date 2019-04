“CIAO DARWIN”, CIAO LIBERTÀ - ARRESTATA KYRA KOLE, LA BELLONA UNGHERESE CHE HA PARTECIPATO ALLA TRASMISSIONE DI PAOLO BONOLIS - LA SHOWGIRL E DJ È FINITA IN MANETTE PERCHÉ ACCUSATA DI FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: AVREBBE AVVIATO UN GIRO DI PROSTITUZIONE ALL’INTERNO DI UN CENTRO MASSAGGI DI CARATE BRIANZA, CON UN GIRO D’AFFARI DI CIRCA 70MILA EURO L’ANNO…

Kyra Kole, la bellona ungherese di “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis, è stata arrestata. La showgirl e DJ ungherese è finita in manette perché accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Kole, parte del cast fisso di “Ciao Darwin”, nota per la sua collaborazione con i Gemelli Diversi e finita anche in alcuni servizi de “Le Iene”, avrebbe avviato un giro di prostituzione all’interno di un centro massaggi di Carate Brianza, con un giro d’affari di circa 70mila euro l’anno.

Nata a Budapest nel 1989, Kyra Kole è stata tratta in arresto nella mattinata di venerdì 12 aprile dai carabinieri di Seregno. Il suo nome è piombato al centro di un’indagine che era iniziata lo scorso dicembre e che ha visto finire sotto sequestro anche il centro massaggi in questione e due conti correnti, “oltre a varia documentazione – spiegano le forze dell’ordine – comprovante l’attività illecita”.

Kyra Kole, da Ciao Darwin alle manette

Dopo la denuncia animalista che potrebbe trascinare Paolo Bonolis in tribunale, questo è un altro colpo per “Ciao Darwin”. Amante della musica classica e protagonista di alcuni calendari sexy (i cui ricavi, a suo dire, sono però devoluti in beneficenza per favorire le ricerche sulla fibrosi cistica), Kole ha persino posato per un servizio di Playboy Spagna (è stata una delle playmate del 2019) e ha anche lavorato come attrice (nel 2010 accanto a Monica Bellucci e Louis Garrel nel film “Ho visto gli angeli” di Philippe Garrel) e ballerina in molti musical.

Negli ultimi tempi si esibiva spesso e volentieri alla consolle come DJ. Nel 2012 ha inciso il suo primo disco, “U Got 2 Let the Music”, prodotto da Amerigo Provenzano e Mauro Minieri. Il brano omonimo è stato selezionato su varie compilation e avrebbe dovuto lanciare la sua carriera da musicista a caccia di nuovi suoni.

