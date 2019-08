“CIAO GUERRIERA” – IL RICORDO SOCIAL DI AMICI E COLLEGHI DI NADIA TOFFA, MORTA A 40 ANNI PER UN TUMORE – MARIA DE FILIPPI: “TI HO VISTO COMBATTERE, SOFFRIRE TANTO, MA MAI SMETTERE DI CREDERCI E DI SORRIDERE. SEI QUALCOSA DI IMPORTANTE PER ME” - SILVIA TOFFANIN: "CONSERVO IL TUO ABBRACCIO PER SEMPRE NEL MIO CUORE” - "TANTI RICORDI TANTE SERATE E TANTE RISATE" SCRIVE ILARY BLASI E NICOLA SAVINO…(VIDEO E FOTO)

Da "www.repubblica.it"

il ricordo social di nadia toffa 8

La triste notizia è arrivata con un post delle Iene, e sui social si riversano i saluti e i messaggi di amici e colleghi per Nadia Toffa, morta a 40 anni per un tumore contro il quale ha lottato a lungo. "Ciao Nadia" due parole accostate a una foto della condutttice è il saluto di Rosario Fiorello.

il ricordo social di nadia toffa 7

"Vincere significa distinguersi. E tu lo hai fatto sempre. Buon viaggio piccola grande donna coraggiosa" scrive Laura Pausini.

"Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta" scrive Jovanotti in un lungo post dedicato all'amica.

il ricordo social di nadia toffa 6

"Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere" scrive Maria De Filippi ricordando Nadia. "Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto".

il ricordo social di nadia toffa 3

"Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu: Ciao TesorA con la A maiuscola" scrive Barbara D'Urso ricordando l'amica e dedicandole Sei bella, la poesia di Alda Merini che Nadia le aveva mandato qualche mese fa. "Un dolore immenso. Ciao mia cara Nadia. Non riesco a dire altro" è il pensiero di Emma Marrone.

il ricordo social di nadia toffa 14

"Il tuo coraggio e il tuo lottare è stato e sarà un esempio per tutti" scrive commossa Vanessa Incontrada. Su Instagram il saluto di Silvia Toffanin: "Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore". Simona Ventura cita le parole di una canzone di Nadia Toffa: "Stringila forte non farla andare via anche se non sarà mia è diamante Briciola".

"Quando ti parlava ti stava sempre vicino, vicinissimo: come se non provasse mai imbarazzo o paura per il prossimo, ma fiducia. Mi mancherà tantissimo la sua allegria, la forza d'animo e la sua leggerezza. Ciao gnara" scrive Nicola Savino, anche lui conduttore delle Iene.

nadia toffa 1

"Grazie per tutto l'affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo" scrive Elena Santarelli. "Riposa in pace Nadia, lo meriti". "Tanti ricordi tante serate e tante risate" scrive Ilary Blasi accanto a una foto che la ritrae non Nadia Toffa sorridente.

il ricordo social di nadia toffa 4 il ricordo social di nadia toffa 9 il ricordo social di nadia toffa 5 il ricordo social di nadia toffa 1 il ricordo social di nadia toffa 12 il ricordo social di nadia toffa 10 il ricordo social di nadia toffa 11 NADIA TOFFA I QUADRI DI NADIA TOFFA NADIA TOFFA CON MARCO NON IL FIDANZATO MA AMICO E COLLEGA nadia toffa nadia toffa NADIA TOFFA nadia toffa nadia toffa nadia toffa senza parrucca su instagram 1 nadia toffa nadia toffa NADIA TOFFA nadia toffa 1 nadia toffa 2 nadia toffa 3 nadia toffa nadia toffa nadia toffa NADIA TOFFA nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa nadia toffa senza parrucca su instagram nadia toffa NADIA TOFFA CON IL MISTERIOSO 'MAX' il ricordo social di nadia toffa 13