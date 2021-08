“CIAO DA NOI TRE” – ELETTRA LAMBORGHINI IN BIKINI INFIAMMA IL GOSSIP CON UN POST CHE FA INTENDERE L’ARRIVO DI UN BEBÈ: L’IMMAGINE È SCATTATA A MYKONOS DOVE LA SVALVOLATA EREDITIERA DALLA VACANZA MANDA UN MESSAGGINO SUBLIMINALE AI FAN – MA A PARTE IL RIFERIMENTO AI MELONI, GLI ADDOMINALI SCOLPITI NON LASCIANO TRAPELARE NULLA. CHE IL RIFERIMENTO FOSSE ALLE ZINNE IN PRIMO PIANO?

Roberta Mercuri per “www.vanityfair.it”

elettra lamborghini

Da giorni il gossip parla di un bebè in arrivo per Elettra Lamborghini e suo marito, il dj AfroJack. Ora la showgirl ha alimentato le voci pubblicando su Instagram un selfie in bikini, sullo sfondo un piscina affacciata sul mar Egeo, accompagnata da una criptica didascalia: «Ciao da noi tre». Segue emoticon con due meloni. Molti fan di Elettra non hanno dubbi: il post confermerebbe la gravidanza. Altri, causa meloni, interpretano la frase come un (non elegantissimo) riferimento della Lamborghini al suo seno.

elettra lamborghini e afrojack

Insomma: bebè in arrivo oppure no? Il dubbio resta, anche se ad alimentare le voci sulla presunta gravidanza ci sono altre foto della Lamborghini, per esempio quella di pochi giorni fa in cui Afrojack posava la mano sulla pancia della moglie. Un gesto che a molti non è parso casuale.

Che la cicogna sia in volo o meno, Elettra e AfroJack sono sempre più innamorati, almeno a giudicare dalle foto postate sui rispettivi profili Instagram. La coppia fra nemmeno due mesi, per la precisione il 26 settembre, festeggerà il primo anniversario di nozze (matrimonio in pompa magna il 26 settembre 2020 sul lago di Como, con tre cambi d’abito e balli fino all’alba, seguito da partenza in elicottero per la luna di miele). Chissà se fra un paio di mesi, oltre all’anniversario, i due avranno davvero un motivo in più per festeggiare: l’arrivo del loro bebè numero uno.

