14 mar 2022 19:26

“LA CINA HA APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI FORNIRE ARMI ALLA RUSSIA” – IL "FINANCIAL TIMES" SPIEGA CHE L’AMMINISTRAZIONE AMERICANA LO AVREBBE COMUNICATO AGLI ALLEATI IN EUROPA - LA RUSSIA AVEVA SMENTITO DI AVER FATTO RICHIESTA DI AIUTI FINANZIARI O MILITARI- “SE LA CINA SCEGLIERÀ DI SOSTENERE MATERIALMENTE LA RUSSIA IN QUESTA GUERRA, CI SARANNO PROBABILMENTE CONSEGUENZE”, HA DETTO UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA BRITANNICO. LA NOTIZIA E’ FILTRATA DAL GOVERNO DI BORIS JOHNSON MA NEGLI USA NON CI SONO CONFERME. IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DEGLI STATI UNITI SULLIVAN HA SOLLEVATO IL TEMA NELL’INCONTRO A ROMA CON IL PLENIPOTENZIARIO DELLA POLITICA ESTERA CINESE YANG JIECHI…