13 nov 2024 16:44

“UN CINEMA DI MILANO NON VUOLE PROIETTARE IL DOCUFILM SU LILIANA SEGRE PER PAURA” – RUGGERO GABBAI, IL REGISTA DEL DOCUFILM “LILIANA”, PRESENTATO IERI SERA A MILANO, CONFERMA CHE NON SI RESPIRA UNA BELL’ARIA IN ITALIA PER GLI EBREI: “IL CLIMA D’ODIO È PALESE” – E LA SENATRICE A VITA, SEDUTA IN PLATEA INSIEME AI FIGLI, COMMENTA IRONICA L’EPISODIO VANDALICO SUI MURALE DEDICATI A LEI E A SAMI MODIANO: “CI HANNO CANCELLATO IL VOLTO, LA STELLA DI DAVID MA NON IL NUMERO TATUATO SUL BRACCIO. NON È STATA UN'AZIONE MOLTO ACCURATA…” - VIDEO