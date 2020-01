21 gen 2020 18:12

“LA CITTÀ DI VERONA FACCIA UNA SCELTA” - LILIANA SEGRE SE LA PRENDE CON IL CONSIGLIO COMUNALE DI VERONA CHE HA VOTATO PER INTITOLARE UNA STRADA A GIORGIO ALMIRANTE: “MI CHIEDO SE SIA LO STESSO COMUNE CHE HA CONCESSO A ME LA CITTADINANZA ONORARIA. SI METTANO D’ACCORDO!” - “LE DUE SCELTE SONO DI FATTO INCOMPATIBILI, PER STORIA, ETICA E LOGICA…”