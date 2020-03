2 mar 2020 10:37

“CLAUDIA GERINI NON E’ PIÙ MIA AMICA” - OSPITE DI “LIVE - NON E’ LA D’URSO”, ASIA ARGENTO OFFRE IL DITO MEDIO ALL’ATTRICE: “LEI È STATA CON QUESTO LOMBARDO CHE È QUELLO CHE MI HA PORTATO NELLA VILLA DI WEINSTEIN - DOPO IL MIO STUPRO NON HO PIÙ FATTO FILM CON LUI. LA GERINI STAVA CON LOMBARDO, IL LACCHÈ ANZI IL PAPPONE DI WEINSTEIN CHE PORTAVA LE RAGAZZE CHE VOLEVANO FARE CINEMA. IO CE L'HO MOLTO CON LEI CHE ERA UNA MIA AMICA…”