“TRA I CLIENTI DI DROGA DELLO STUPRO C'ERANO ARCHITETTI, POLITICI, AVVOCATI, PRETI, GIORNALISTI E TANTISSIMI MEDICI. PURE FORZE DELL’ORDINE” – IL RACCONTO DI FEDERICO, 30 ANNI, INDAGATO PER LO SPACCIO DI GHB A ROMA: “LA PRIMA VOLTA CHE MI SONO FATTO? QUALSIASI COSA VEDESSI ATTORNO A ME ERA UN RICHIAMO SESSUALE FORTE CHE FACEVO FATICA A GESTIRE. AVEVO DESIDERI PERVERSI. MI SONO LASCIATO ANDARE ALLE AVANCE DI DIVERSE PERSONE. IN UN GIORNO HO AVUTO ALMENO CINQUE RAPPORTI. ERO IN UN GIRONE DELLA PERVERSIONE…”

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica – ed. Roma”

L'ultima immagine che popola i suoi ricordi sono i corpi intrecciati di almeno una decina di uomini in una grande sala nell'appartamento di un facoltoso romano. Sesso, droga e alcol. «Come vedere la prima scena di Suburra. Un chill è durato tre giorni e alla fine sembravo uno zombie. Non si dorme, si mangia pochissimo». È il racconto di Federico, uno degli indagati della maxi inchiesta della Polaria sul Gbl e i chemsex party a Roma e in altre città d'Italia.

Federico oggi ha 30 anni, è stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino dalla polizia di frontiera con 40 grammi di mefedrone dentro la valigia. È finito nella stessa indagine che ha coinvolto dal neurologo del San Camillo a Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti.

Com' è iniziata la sua frequentazione dei chill?

«Quattro anni fa sono stato invitato da un amico a una festa a Trastevere. Mi ero sempre scostato da questo tipo di eventi dove si consumano rapporti sessuali occasionali. Quella sera davanti a me, invece, c'erano una decina di persone strafatte di Gbl. Io ero una nota stonata».

Lei assumeva droghe?

«No, non ne avevo mai fatto uso. Uno dei partecipanti è stato convincente e ho preso il Gbl. "Non ti farà nulla", mi ha detto e ha aggiunto che la sensazione, la prima volta, è meravigliosa. Ho bevuto 1,2 ml in un bicchiere di Coca Cola. La sensazione è stata di essere particolarmente brillo.

Qualsiasi cosa vedessi attorno a me era un richiamo sessuale forte che facevo fatica a gestire. Il buonsenso è caduto, avevo desideri perversi».

Poi cosa è successo?

«Mi sono lasciato andare alle avance di diverse persone. Dopo un'ora mi sono risvegliato e ho ripreso di nuovo il Gbl. In quasi un giorno ho avuto almeno cinque rapporti. Ero in un girone della perversione. Ha presente la scena iniziale di Suburra? La stessa cosa».

[…] Nel giro di qualche settimana sono stato invitato una seconda volta. Non si pagava nulla, la droga veniva offerta in cambio dei rapporti sessuali. Era il periodo pre-pandemia, nel 2019.

Le case messe a disposizione erano di chi spacciava. Si tratta di personaggi molto facoltosi: architetti, politici di cui non conosco i nomi, avvocati e anche il parroco di una chiesa, giornalisti, portaborse di parlamentari e tantissimi medici.

C'erano anche forze dell'ordine. [...] Non ho saputo dire di no perché era un'esperienza opposta alla mia routine e in quel periodo ero sotto shock. Mio padre mi aveva rivelato che ero un figlio illegittimo. Mi sono lasciato andare al fascino del male.

Sono diventato tossicodipendente ma ero un sovversivo. Darmi per drogarmi non mi faceva stare bene, ho conservato un po' del mio pudore. I chill erano il pretesto per farsi in cambio di sesso e non il contrario».

[…] «Ho conosciuto chi forniva le sostanze stupefacenti a prezzo di stock. È il segreto che non si deve rivelare altrimenti finisce che spacciano tutti. E dal quel momento mi sono attivato. A Barcellona ho conosciuto i fornitori. Facevo trasferte tra Olanda e Spagna con cadenza trimestrale. Da Rotterdam imbarcavo il Gbl».

Lei è accusato di spaccio.

«Gina (il Gbl, ndr) non è mai da sola, si dice negli ambienti. Il Gbl ti butta giù, il mefedrone ti tira su perché è uno stimolante. Io sono stato trovato con il mefedrone ma in grossa quantità. Mi hanno dato spaccio ma quella droga era per me».

L'arresto è stato il momento in cui ha smesso?

«Praticamente sì. Devo dire grazie alla polizia. Ho incontrato persone molto umane. I primi due mesi sono stati terribili per le crisi di astinenza. I miei genitori hanno scoperto con l'arresto tutto quello schifo dove ero finito. Da un anno non prendo più niente. Ero arrivato a mischiare Gbl e mefedrone, non potevo più farne a meno». […]

