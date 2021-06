“COCAINA? DAMIANO BEVE A MALAPENA UNA BIRRA” – I MANESKIN, DA SETTIMANE NELLA CLASSIFICA BRITANNICA CON DUE BRANI, FINISCONO SUL “GUARDIAN” CHE SI SPERTICA IN LODI: “HANNO RIPORTATO IL ROCK ITALIANO SULLA SCENA MONDIALE GUADAGNANDOSI GLI ELOGI DI SIMON LE BON E MILEY CYRUS” – L’ANEDDOTO DELL’ACQUA “RUBATA” IN HOTEL E VIC DE ANGELIS CHE PERCULA IL FRONTMAN PER… - VIDEO

Con due singoli, «Zitti e buoni» (prima canzone in italiano a entrare nella classifica Top 100 Singles negli UK negli ultimi 20 anni) e «I wanna be your slave», che da settimane stazionano nella classifica britannica, i Måneskin finiscono sulle pagine del Guardian. Che, riferendosi alle accuse della Francia a Damiano David, la notte «della epocale vittoria all’Eurovision», di aver sniffato cocaina, rispondono: «Damiano beve a malapena una birra».

«Sì, è proprio uno sfigato — ha dichiarato la bassista del gruppo, Victoria De Angelis —: va a letto alle 23 con la sua camomilla». Lo «spavaldo quartetto rock», commenta il «Guardian», «ha riportato il rock italiano sulla scena mondiale guadagnandosi gli elogi di Simon Le Bon e Miley Cyrus, prima che un’accusa infondata di aver sniffato cocaina (a Rotterdam, Olanda, sede dell’Eurovision quest’anno) si trasformasse quasi in una vera e propria crisi diplomatica».

Il giornale britannico rivela anche un singolare aneddoto. Dopo che una sessione di prove si è conclusa in ritardo, ha raccontato la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, erano assetati, «ma si sono resi conto che non c’era acqua potabile nelle loro stanze d’albergo. Siamo andati alla reception dell’hotel, ma ci hanno detto che non avevano acqua.

Così siamo andati in cucina e ne abbiamo presa un po’». Le telecamere li hanno ripresi e la mattina seguente l’hotel ha contattato la direzione dei Måneskin, sostenendo che gli artisti avevano rubato dell’acqua e dovevano pagarla. «E, naturalmente, l’abbiamo fatto!» dice De Angelis. «Sì, ci siamo comportati bene!» interviene il chitarrista Thomas Raggi. I membri della band, scrive «The Guardian», «riescono a malapena a mantenere una espressione seria mentre raccontano questo aneddoto, che ricorda più un’avventura di una scuola estiva all’estero che un concorso canoro che ha raggiunto 183 milioni di persone».

«Quello che abbiamo sempre cercato di fare — dichiara al Guardian il frontman Damiano David — è non imporci mai aspettative e nozioni preconcette; si potrebbe dire che né “X Factor” né Sanremo sono il contesto giusto per una rock band, ma evitiamo di avere una mentalità così rigida. Vivendo in Italia, è difficile avere un pubblico globale. Ma, una volta che si ha l’opportunità giusta, è la musica a parlare».

Il gruppo, prosegue il quotidiano britannico, attribuisce il successo di «Zitti e Buoni» a una combinazione di lingua italiana e suono mainstream cui era facile per gli ascoltatori anglofoni «acclimatarsi». «Zitti e Buoni è una nostra vecchia canzone — dice David —. È uno dei nostri primi brani in italiano ed era completamente diverso: una ballata acustica con solo voce e chitarra, ma non siamo riusciti a trovare un ritornello convincente». Poi, dopo qualche anno, lo hanno riproposto, grazie ad un riff composto da Raggi. «Ed è stata subito magia!», dice David.

Il Guardian ricorda poi i gruppi che hanno influenzato il quartetto rock, dai Red Hot Chili Peppers a Led Zeppelin e REM oltre a, nel caso del batterista Ethan Torchio, «un sacco di prog rock». Anche se De Angelis mette in luce le rock band italiane degli anni ‘80 e ‘90, come Marlene Kuntz , le cui canzoni combinano noise rock e tradizione cantautorale italiana; Verdena, che attinge dal grunge; e la band alt-rock Afterhours . «Certo, il dominio pop-indie-trap in Italia è innegabile, ma poi sono arrivati i Måneskin», sottolinea la bassista. «C’è un nuovo regno ora!» ride David.

