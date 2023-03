“LA COLLISIONE È STATA COSÌ GRAVE CHE LE PRIME DUE CARROZZE SONO SEMPLICEMENTE SCOMPARSE” – SALE AD ALMENO 40 IL NUMERO DELLE VITTIME DELL’INCIDENTE FERROVIARIO IN GRECIA, 130 LE PERSONE FERITE. È STATO ARRESTATO IL CAPOSTAZIONE DELLA CITTÀ GRECA DI LARISSA, DOVE È AVVENUTO LO SCONTRO – L’IMPATTO TRA UN TRENO MERCI E UNO PASSEGGERI SULLA LINEA TRA ATENE E SALONICCO HA IMPEGNATO DECINE DI AGENTI DI POLIZIA, 40 VIGILI DEL FUOCO E... - FOTO + VIDEO DEL DISASTRO

Tragedia in Grecia, dove in un incidente tra treni sono morte almeno 38 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città di Larissa, nella regione centrale della Grecia: intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un merci nei pressi della città di Larissa, lungo il percorso tra Atene e Salonicco. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco. Arrestato il capostazione di Larissa.

I due treni che si sono scontrati in Grecia viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l'altro stesse in arrivo e l'impatto è stato così grave che «non è rimasto nulla delle prime due carrozze» dopo l'incidente.

È il racconto di un giornalista greco alla Bbc. Le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare i rottami delle carrozze dai binari, ma è molto difficile. «La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all'incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze», afferma il giornalista.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato decine di agenti di polizia, 40 vigili del fuoco. Sul posto anche una trentina di ambulanze. […]

