“È COME SE MTV NON FOSSE MAI ESISTITA” – LA “PARAMOUNT” HA CANCELLATO L’INTERO ARCHIVIO NEWS DELLA TV MUSICALE, GETTANDO NEL CESTINO PIÙ DI VENT’ANNI DI NOTIZIE. ANCHE IL SITO È OFFLINE: DELL’ERA D’ORO DEL NETWORK, RIMANE SOLO UN PORTALE DI ACCESSO ALLO STREAMING PER I REALITY SHOW, MENTRE SONO SPARITI TUTTI I REPORTAGE – LA RABBIA DEI GIORNALISTI E DEI FAN

mtv news 5

(ANSA) - Paramount cancella l'archivio news di Mtv e getta via più di vent'anni di notizie, che non sono più disponibili, mentre il sito e' offline. Rimane solo un portale di accesso allo streaming per i reality show. "Sono scomparsi tutti i reportage e le notizie, ed e' come se Mtv non fosse mai esistita", si legge sui media Usa. Nel 2023, Mtv News è stata chiusa a causa dei problemi finanziari della società madre Paramount Global.

All'inizio degli anni Novanta era una forza nel campo della musica, dell'intrattenimento e della politica, e con l'aumento della popolarità del canale, la divisione notizie - compresi i volti di Kurt Loder, Alison Stewart, Serena Altschul, Sway e John Norris - si è rivelata incredibilmente importante soprattutto per le campagne politiche.

mtv news 1

Ora tutte quelle interviste, centinaia di migliaia di ore con rock star e quelli che oggi chiamiamo influencer, sono scomparse. La decisione ha scatenato la rabbia tra gli ex membri dello staff di Mtv News. "Otto anni della mia vita sono passati senza lasciare traccia, e tutto perché non si adattava ai profitti di alcuni dirigenti", ha scritto su X Patrick Hosken, ex redattore musicale. Mentre Michell Clark ha scritto: "Non ho parole. Ero solo un libero professionista, ma ho messo così tanto sangue, sudore e lacrime per raccontare storie a cui tenevo, nel modo giusto, su quella piattaforma. Che pugno allo stomaco".

mtv news 4 mtv news 3