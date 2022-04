“IL COMUNE DI ROMA HA PERSO OLTRE 20 MILIONI DI EURO PER LA CATTIVA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” - LA DENUNCIA DELL’ASSESSORE ALESSANDRO ONORATO: “AVREI DOVUTO INAUGURARE IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE TIZIANO TRA 15 GIORNI, MA GUARDATE COME SIAMO. NON C’È RECINZIONE, ILLUMINAZIONE, TELECAMERE. E ALL’INTERNO, VETRI ROTTI, MUFFA E SEGGIOLINI MANCANTI” - VIRGINIA RAGGI A GIUGNO SI VANTAVA DI AVER STANZIATO 3 MILIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE. E ORA DICE: “IO TROPPO OTTIMISTA? HO SOLO DATO UN AGGIORNAMENTO…”

Da www.iene.mediaset.it

Ieri sera, in prima serata su Italia 1, nella puntata de Le Iene è andata in onda l’inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti su quello che sembra un vero e proprio buco nero che avrebbe inghiottito milioni di euro destinati alle strutture sportive capitoline. A contattare la redazione questa volta non è stato un semplice cittadino ma Alessandro Onorato, Assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi di Roma Capitale: “Il Comune di Roma ha perso oltre 20 milioni di euro per la cattiva gestione dell’impiantistica sportiva comunale”, esordisce davanti alle telecamere della trasmissione.

Onorato parla di soldi pubblici erogati per la gestione di alcuni centri sportivi di proprietà del Comune di Roma, destinati a famiglie, bambini, atleti, a cominciare dal Pala Tiziano, un’opera di architettura progettata da Pierluigi Nervi e che oggi è nella più totale fatiscenza, come mostrato dalle immagini del servizio e che, come racconta Onorato, la precedente giunta aveva promesso di far tornare allo splendore originale.

A giugno scorso l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi annunciava, attraverso un post su Facebook: “Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano tornerà a disposizione della città in tutta la sua bellezza, grazie alla completa ristrutturazione dell’impianto. Abbiamo stanziato tre milioni di euro per la ristrutturazione delle zone interne ed esterne alla struttura”. Eppure, nonostante la spesa, oggi il Palazzetto dello Sport è ancora in stato di rovina.

“Io lo avrei dovuto inaugurare tra 15 giorni, ma guardate come siamo. Partiamo dall’esterno, non è prevista una recinzione, non è prevista un’illuminazione, non sono previste le telecamere o la guardiania, che quindi potrebbe essere vandalizzato il giorno dopo la ristrutturazione, all’interno scopriremo cose ancora peggiori”, dice Onorato, mostrando all’inviato le condizioni della struttura. “E all’interno: vetri rotti, muffa sul tetto, seggiolini mancanti.”.

“Pensate che l’appalto non prevedesse questo tipo di interventi?”, gli chiede l’inviato. “Non lo so, se non prevedi le opere per farla ritornare innanzitutto efficiente, sicura, pulita e fruibile. Sembra qui serva almeno un milione e mezzo di euro perché non possiamo permettere che pallavolo, e basket giochino fuori Roma.”, risponde l’assessore.

Per questa situazione di incuria a rimetterci non sono soltanto i cittadini ma anche le squadre romane di volley e basket costrette a giocare fuori dalla città e a sostenere, quindi, spese non preventivate per fare gli allenamenti in altre strutture. La “Roma Volley” maschile, la “Roma Volley Club” femminile, la “Stella Azzurra” di basket, costretta a giocare in trasferta, o l’“Euro Basket Roma”.

Lo spreco di soldi non riguarderebbe solo la mancata ristrutturazione del Pala Tiziano ma, come afferma Onorato, “Il Comune di Roma spende oltre 800 mila euro l’anno per la guardiania, cioè per guardare impianti sportivi chiusi. Uno spreco di denaro costante. Ad oggi gli impianti abbandonati sono 14.”

In fase di degrado anche altre strutture: lo stadio Flaminio, la piscina comunale di Tor Pagnotta e il campo Testaccio che ospitava una scuola calcio. Onorato parla anche di “furbi e furbissimi” riferendosi, nel primo caso agli “imprenditori che hanno impianti sportiti in posti di pregio e che non pagano il canone di affitto al comune”, e nel secondo, a quelli che “non hanno pagato neanche il mutuo per fare l’impianto e questo mutuo lo stiamo pagando noi.”

Filippo Roma chiede qualche spiegazione all’ex sindaco di Roma Virginia Raggi che afferma: “Se sono stata troppo ottimista nel post? No, ho solo dato un aggiornamento, chiedete alla nuova Giunta come stanno andando i lavori!”

