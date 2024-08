“È UNA CONCORDIA IN PICCOLO” – I SOCCORRITORI SPIEGANO LE DIFFICOLTÀ DI PENETRARE ALL’INTERNO DEL VELIERO BAYESIAN, COLATO A PICCO ALL'ALBA DI IERI A PORTICELLO, VICINO A PALERMO: “I SUB POSSONO RIMANERE A 50 METRI DI PROFONDITÀ SOLO PER 12 MINUTI. ABBIAMO ISPEZIONATO IL PONTE DI COMANDO E NON CI SONO CORPI. ORA È STATO APERTO UNO SQUARCIO NELLA BARCA PER PERMETTERE AI SUB DI ENTRARE DA UN’ALTRA VIA”. I DISPERSI RIMANGONO SEI, TRA CUI IL TYCOON BRITANNICO MIKE LYNCH, LA FIGLIA 18ENNE HANNAH, DEL PRESIDENTE DELLA MORGAN STANLEY INTERNATIONAL JONATHAN BLOOMER E…

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian

Oggi, intorno alle 8, i sommozzatori hanno ripreso le ricerche dei sei dispersi del veliero Bayesian, sprofondato all'alba di ieri a Porticello, nei pressi di Palermo, a causa del maltempo. Subito dopo il naufragio, sono state salvate 15 delle 22 persone a bordo. Nelle ore successive, i sub hanno recuperato il corpo di uno dei componenti dell'equipaggio, il cuoco Ricardo Tomas. […] «È una Concordia in piccolo», spiega il responsabile della comunicazione in emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. «All'interno del veliero gli spazi sono ridottissimi e se si incontra un ostacolo è molto complicato avanzare, così come è molto difficile trovare percorsi alternativi».

YACHT BAYESIAN

I soccorritori sono riusciti ad aprire un varco per penetrare all'interno del relitto, adagiato sul fondo - a circa 50 metri di profondità - e integro. In questo modo i sub dovrebbero riuscire a entrare all'interno dell'imbarcazione.

Parallelamente, continuano le ricerche in superficie nell'area del naufragio anche con elicottero e imbarcazione dei Vigili del fuoco. La corrente al largo sta aumentando: il rischio è che nel pomeriggio le operazioni vadano incontro a un rallentamento.

[…] le squadre di speleo sommozzatori dei vigili del fuoco - giunte ieri nel palermitano da Roma, Sassari e Cagliari -hanno preparato le attrezzature per riprendere le ispezioni del relitto, che si trova a una profondità di circa 50 metri. […]

L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO

A quella profondità i sub «possono rimanere sott'acqua per 12 minuti massimo, di cui due servono per scendere e salire. Dunque il tempo reale per poter effettuare le ricerche è di 10 minuti a immersione».

Allo stato attuale, i sommozzatori sono riusciti a ispezionare il solo ponte di comando del Bayesian, «che è pieno di cavi elettrici»: lì non hanno trovato nessun corpo.

mike lynch

Dall'esterno, e in particolare dagli oblò della barca a vela, non si riesce a vedere nulla. I vigili del fuoco sono entrati nel veliero attraverso una scaletta e hanno raggiunto il salone: in queste ore stanno ora cercando di trovare il punto migliore per entrare negli altri ambienti della barca e lavorare in sicurezza. «Abbiamo individuato una vetrata dalla quale potremmo passare. Ma è chiusa dall'interno e spessa 3 centimetri, dunque dobbiamo riuscire a rimuoverla e poi potremmo avanzare meglio all'interno».

ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo

I corpi dei dispersi non sono ancora stati individuati. Con ogni probabilità, sono intrappolati all'interno dell'imbarcazione. Secondo quanto confermato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, i sei dispersi del naufragio sarebbero due cittadini americani e quattro inglesi. Si tratta del tycoon britannico Mike Lynch, della figlia diciottenne Hannah, del presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie e del legale di Lynch, Chris Morvillo, con la moglie Nada.

mike lynch 2

[…] «Ce l’ho fatta a risalire, a uscire da quella gabbia, ma senza potere dare aiuto...», ha detto ad esempio Angela Bacares, moglie di Mike Lynch, il tycoon britannico ancora disperso.

Oggi la donna, insieme agli altri dispersi, ha ricevuto la visita dell'ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn. Il diplomatico ha ringraziato «gli italiani per l'umanità che hanno dimostrato». […]

Il Bayesian: a chi era intestato?

ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 1

Il Bayesian, super-yacht di 56 metri, risulta intestato alla società Revtom, registrata sull'isola di Man, la cui amministratrice sarebbe proprio Bacares. L'imbarcazione era stata realizzata nel 2008 dal cantiere navale Perini Navi di Viareggio. La sua particolarità era quella di possedere l'albero in alluminio più alto del mondo (ben 75 metri): secondo l'architetto navale Gino Ciriaci, potrebbe essere stato proprio questo elemento a risultare fatale durante la tromba d'aria. Il veliero poteva alloggiare fino a 12 ospiti in sei cabine (con una lussuosa suite padronale) e fino a 10 membri dell'equipaggio.

