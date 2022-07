4 lug 2022 19:03

“LA CONDANNA E’ GIUSTA MA IL DOLORE È INFINITO" – DOPO L’ERGASTOLO AI FRATELLI BIANCHI PER IL MASSACRO DI WILLY, PARLA IL PADRE DELLA VITTIMA- URLA E GRIDA IN AULA, IMPUTATI PORTATI VIA. L'AMICO: "WILLY MI SALVATO LA VITA. UN ESEMPIO PER TUTTI NOI" – VIDEO