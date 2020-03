6 mar 2020 15:10

“CONDIZIONI SUFFICIENTEMENTE BUONE PER IL TRASFERIMENTO IN CARCERE” - DOPO UN INTERVENTO AL CUORE PER RIMUOVERE IL BLOCCO DI UN'ARTERIA, HARVEY WEINSTEIN TORNA IN CARCERE, PIÙ PRECISAMENTE NELL'INFERMERIA DELLA PRIGIONE DI RIKERS A NEW YORK: L’EX PRODUTTORE, DOPO AVER DENUNCIATO PROBLEMI CARDIACI E DI IPERTENSIONE, ERA STATO RICOVERATO IL 24 FEBBRAIO SUBITO DOPO IL VERDETTO…