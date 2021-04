“IL CONFLITTO DI INTERESSI DI RANIERI GUERRA È ENORME, ORA È DIVENTATO EVIDENTE” - IL RICERCATORE DELL’OMS FRANCESCO ZAMBON, CHE SI È DIMESSO DOPO LA CENSURA DELL’ORGANIZZAZIONE SUL REPORT SULL’ITALIA: “CONTINUANO A DIRE CHE ERA STATO PUBBLICATO PREMATURAMENTE ED ERA PIENO DI ERRORI, MA AVEVA SUPERATO TUTTI PASSAGGI DI APPROVAZIONE” - “LA REAZIONE DI BRUSAFERRO MI È SEMBRATA GENUINA, MA DA QUANDO HANNO VISTO IL RAPPORTO, DI CERTO NON HANNO FATTO NULLA PER RECUPERARLO. ANZI, HANNO..."

Niccolò Carratelli per “La Stampa”

FRANCESCO ZAMBON

Francesco Zambon non lavora più per l' Organizzazione mondiale della sanità. Dopo mesi "impossibili" ha dato le dimissioni, rinunciando a un contratto a tempo indeterminato, e ha lasciato l' ufficio di Venezia.

Da dove, un anno fa, con il suo gruppo di lavoro, aveva scritto il rapporto della discordia, quello in cui si parlava del mancato aggiornamento del Piano pandemico italiano e di una reazione «caotica» e «improvvisata» del nostro Paese alla prima ondata del Covid: un documento pubblicato e rimosso nel giro di 24 ore dalla stessa Oms.

non e' l'arena le chat tra ranieri guerra e brusaferro

«Negli ultimi mesi non potevo più lavorare, nessuno rispondeva alle mie richieste, come se ci fosse stata una reazione allergica nei miei confronti», racconta, ora che ha avviato una «revisione amministrativa» interna all' Oms, un complicato procedimento legale in cui «parto sconfitto, visto che il giudice e l' accusato di fatto coincidono: la prospettiva è di finire, forse, tra qualche anno al Tribunale nazionale del lavoro di Ginevra».

ranieri guerra

Ma, nel frattempo, ha capito cosa le hanno contestato?

«Niente, nessuno mi ha mai contestato nulla. Quando ho comunicato le dimissioni si sono anche detti molto dispiaciuti della mia decisione. A distanza di quasi un anno nessuno mi ha spiegato cosa ho fatto o scritto di sbagliato, quali fossero le inesattezze di quel rapporto sulla gestione dell' epidemia in Italia. Continuano a dire che era stato pubblicato prematuramente ed era pieno di errori, ma all' epoca aveva superato tutti passaggi di approvazione».

francesco zambon

Quindi l' Oms sta mentendo?

«Hanno scelto una linea di difesa folle, oltre che facilmente confutabile. Tutto per supportare la versione data da Ranieri Guerra. Da Copenaghen avevano condiviso il nostro lavoro, c' era stata discussione e verifica, ci sono i moduli firmati dai vari responsabili, era tutto in regola. All' epoca non capivo, non sapevo cosa si muovesse sotto, ma dopo aver letto i messaggi delle chat di Guerra, diffusi in questi giorni, mi è tutto più chiaro».

SILVIO BRUSAFERRO

Cioè?

«L' Oms, su pressione di Guerra, che aveva i suoi interessi personali, non ha voluto colpire l' immagine dell' Italia, in virtù di un accordo di tipo politico e a discapito della sua necessaria indipendenza.

francesco zambon 2

Ho letto lo scambio di messaggi tra Guerra e Brusaferro sulla possibilità di revisionare il rapporto, dopo che era stato ritirato: non esiste che l' Oms si metta a riscrivere un documento a quattro mani con l' Istituto superiore di sanità, cioè con il Paese oggetto del report. Un conto è informare il ministero della Salute dell' uscita del rapporto, fornendo alcune anticipazioni, un altro è scriverlo insieme».

roberto speranza

Guerra sostiene che lei non volesse condividere il documento con le autorità italiane, l' ha accusata di scorrettezza istituzionale

«Falso. Io il 14 aprile, un mese prima della pubblicazione, ho mandato via mail a Guerra l' indice con una sintesi dei vari capitoli. Certo, per le stesse ragioni di indipendenza, non potevo consegnare l' intero documento.

report la mail di hans kluge

Comunque, eravamo d' accordo che fosse lui, in quanto inviato in Italia dell' Oms, a girare il materiale al ministero. Del resto, io non ero autorizzato ad avere contatti diretti con il ministro Speranza o con il suo capo di gabinetto.

Quando, un mese dopo, ho saputo che a Roma si erano straniti per l' uscita del rapporto, ho telefonato a Silvio Brusaferro, che conosco da tempo. Era molto infastidito, sosteneva che non avessimo avvertito, che non ci fosse stata condivisione e che Speranza fosse molto arrabbiato».

Quindi Guerra non aveva girato l' indice con i contenuti dettagliati?

francesco zambon

«Non lo so, mi pare assurdo, ma la reazione di Brusaferro mi è sembrata genuina. In ogni caso, da quando hanno visto il rapporto, di certo non hanno fatto nulla per recuperarlo. Anzi, hanno appoggiato l' azione di Guerra per farlo sparire o, alla peggio, riscriverlo in modo edulcorato.

Perché, anche se mesi fa negava di averlo fatto o di averne l' autorità, dai messaggi che mandava emerge chiaramente che Guerra si è mosso subito con questo obiettivo».

Per proteggere se stesso, prima ancora che il ministero o il governo?

ranieri guerra 3

«Il suo conflitto di interessi è enorme, ora è diventato evidente. Ma il punto non è solo Guerra, ma è che l' Oms non dovrebbe porsi il problema di non danneggiare un governo o non far arrabbiare un ministro con un proprio report indipendente.

Un anno fa l' Italia era uno dei Paesi più colpiti dal Covid, quel rapporto conteneva informazioni che potevano essere utili ad altri Paesi per affrontare meglio la pandemia. Ritirandolo, l' Organizzazione è venuta meno alla sua missione».

il servizio di report su ranieri guerra il servizio di report su ranieri guerra 6 il servizio di report su ranieri guerra 7 la mail di kluge su speranza scocciato sul rapporto dell oms documento dell oms approvato ranieri guerra 2 SILVIO BRUSAFERRO ranieri guerra 1