2. L’ALLARME DI UN MEDICO NEWYORCHESE ALLA 'CNBC': “IN OSPEDALE NON ABBIAMO GLI STRUMENTI. MANCANO I TAMPONI E PER OGNI SOSPETTO DEVO CHIAMARE IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E SUPPLICARE DI FARE IL TEST” - “CI SONO 88 CASI CONFERMATI AL MOMENTO. MA SOLO PER L’ASSENZA DI VERIFICHE. SARANNO CENTINAIA ENTRO METÀ SETTIMANA E AUMENTERANNO ANCORA” – VIDEO

Dagonews

Vi chiedete come mai l’Italia ha così tanti contagiati? Sentite cosa ha detto Matt McCarthy, un medico che lavora all’ospedale presbiteriano di New York, in un’intervista alla CNBC: “Sappiamo che l’epidemia arriverà molto presto, ma non siamo preparati. Io lavoro in uno degli ospedali più trafficati d’America e non abbiamo nulla a portata di mano. Ogni volta che ho un sospetto devo chiamare il dipartimento della salute, perorare la causa e supplicare di fare i test alle persone.

Questo non va bene. Ci sono 89 casi confermati in Usa? Saranno centinaia a metà settimana e migliaia entro la prossima. È solo una questione legata ai tamponi, che mancano.” E quelli che ci sono sono difettosi, come ha fatto notare Scott Gottlieb, ex commissario della Food and Drug Administration.

