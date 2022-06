“I CONTATTI CON L’EUROPA SONO SCOMPARSI DALLE PRIORITÀ DELLA RUSSIA” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, MINACCIA L’UE DOPO LA VISITA DI DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV: “SE CREERÀ UN PERCORSO PER L’ADESIONE DELL’UCRAINA, L’UE MOSTRERÀ DI IGNORARE I SUOI STESSI CRITERI” – “DIFENDEREMO I CONFINI DEI TERRITORI IN CUI HANNO TENUTO IL REFERENDUM DEL 2014. LA RUSSIA NON È IMMACOLATA, MA NON SI VERGOGNA. LA NOSTRA NON È UN’INVASIONE MA UN’OPERAZIONE SPECIALE…”

LAVROV, SE UE ACCETTA KIEV CANDIDATA RINNEGA SUOI CRITERI

(ANSA) - Se creerà un percorso per l'adesione dell'Ucraina, l'Unione europea mostrerà di ignorare i suoi stessi criteri. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

LAVROV, CONTATTI CON UE NON SONO PIÙ UNA NOSTRA PRIORITÀ

(ANSA) - I contatti con l'Europa sono scomparsi dalle priorità della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

LAVROV, DIFENDEREMO CONFINI DONBASS DEL REFERENDUM 2014

(ANSA) - La Russia difenderà "l'indipendenza" delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk "entro i confini dei territori in cui hanno tenuto il referendum del 2014". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

UCRAINA: LAVROV,ARMI OCCIDENTALI AL MERCATO NERO NEI BALCANI

(ANSAmed) - Per il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, i sistemi missilistici Stinger e quelli anticarro Javelin forniti all'Ucraina dall'Occidente sono già in vendita al mercato nero nei Balcani. Citato oggi dai media serbi, Lavrov ha espresso grande preoccupazione per il continuo aumento di forniture di armi a Kiev.

MARIO DRAGHI EMMANUEL MACRON IRPIN

"Sono già in vendita al mercato nero. Sono apparse in Albania e Kosovo, se ne parla apertamente e vengono vendute a prezzi scontati", ha detto il ministro degli Esteri russo. La speranza, ha aggiunto, è che - al di là dei politici irresponsabili che intendono dare all'Ucraina tutto ciò che chiede - i vertici militari in Occidente comprendano tutti i rischi legati alla consegna di armamento pesante a Kiev.

LAVROV, USA-UE INVITATI A PROCESSI UCRAINI CATTURATI IN DONBASS

(ANSA) - I rappresentanti dei separatisti filorussi di Donetsk e Lugansk "hanno invitato gli Stati Uniti e l'Unione europea a cooperare nella tenuta dei processi dei militanti ucraini" catturati. Lo ha detto in un'intervista alla Tass il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Con i nostri amici del Donbass non abbiamo niente da nascondere. Vedremo quale sarà la reazione", ha aggiunto.

LAVROV A BBC, RUSSIA NON È IMMACOLATA MA NON SI VERGOGNA

(ANSA) - La Russia ritorce ancora una volta contro l'Occidente le accuse di "fake news" su quanto sta accadendo in Ucraina, ed è accaduto "negli anni passati". Ma al contempo riconosce per bocca Serghei Lavrov, intervistato dalla Bbc, di non essere immacolata nel teatro di un sanguinoso scontro militare che il ministro degli Esteri di Vladimir Putin insiste a definire "non un invasione, ma un'operazione speciale" cui il suo Paese sarebbe stato costretto: e non se ne vergogna. Mentre ridicolizza la pretesa attribuita alla linea dura del governo di Boris Johnson di umiliarla e metterla "in ginocchio".

