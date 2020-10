“CONTE HA INIZIATO LA CONFERENZA STAMPA ALLE 21.30 PERCHÉ VOLEVA VEDERE ROMA-BENEVENTO?" - SELVAGGIA LUCARELLI PROVOCA “GIUSEPPI”, TIFOSO GIALLOROSSO - IL COLLEGAMENTO DA PALAZZO CHIGI È INIZIATO PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI LE SQUADRE SONO RIENTRATE NEGLI SPOGLIATOI PER LA FINE DEI PRIMI 45 MINUTI… - CONTE HA FATTO IN TEMPO ANCHE PER IL SECONDO TEMPO: IL SUO INTERVENTO E' DURATO 15 MINUTI...

“Ma Giuseppe Conte voleva vedere la fine di Roma-Benevento?”. Tra il serio e il faceto Selvaggia Lucarelli non l’ha toccata piano sul premier, che ha chiuso una domenica bestiale con una conferenza stampa iniziata poco dopo le 21.30 per aggiornare gli italiani sulle novità inserite nell’ultimo Dpcm, l’undicesimo firmato da Conte. Quest’ultimo curiosamente ha aperto il collegamento da Palazzo Chigi proprio nel momento in cui Roma e Benevento sono rientrate negli spogliatoi per la fine dei primi 45 minuti.

Praticamente il premier potrebbe aver fatto in tempo anche per la ripresa di gioco, dato che gli è servito più o meno un quarto d’ora per illustrare la mini-stretta introdotta a cinque giorni di distanza dall’ultima e per rispondere ad alcune domande dei giornalisti.

Sicuramente quella tra la conferenza stampa e la partita di Serie A sarà stata una coincidenza, però ha fatto sorridere perché Conte è notoriamente un sostenitore giallorosso: “La mia passione maniacale per la Roma nasce negli anni dell’università - ha dichiarato l’anno scorso in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Roma - ma devo ammettere che sono un tifoso un po’ anomalo: non gufo la Lazio quando gioca bene e sostegno sempre le squadre italiane quando giocano all’estero”.

