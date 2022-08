29 ago 2022 13:51

“CONTINUA A BALLARE” – ORA SANNA MARIN PUÒ DORMIRE SONNI TRANQUILLI: IN SUA DIFESA È SCESA IN CAMPO HILLARY CLINTON, CHE HA POSTATO UNA FOTO IN CUI DANZA (NON PROPRIO CON LO STESSO FASCINO DELLA PREMIER FINLANDESE): “QUESTA SONO IO A CARTAGENA, DOVE ERO PER UN INCONTRO DA SEGRETARIA DI STATO”- LA MARIN HA RINGRAZIATO, MA I MALIZIOSI PENSANO CHE LA MOSSA DELLA CLINTON SIA UN MODO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE SU DI SÉ E SUL SUO DOCUFILM… - VIDEO