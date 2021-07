2 lug 2021 08:28

“CONTINUO A NON CAPIRE IL PERCHÉ DI TANTA STRAORDINARIETÀ, BASTA DAVVERO POCO PER DIVENTARE FAMOSI” - PARLA NICOLA FRANGIONE, IL DOCENTE IN PENSIONE DIVENTATO UN MEME A SUA INSAPUTA, DOPO CHE SI È AFFACCIATO AL BALCONE DI MATERA DURANTE IL G20: “STAVO LEGGENDO E MI SONO AFFACCIATO INCURIOSITO. QUANDO HO VISTO CHE MI STAVANO SCATTANDO DELLE FOTO HO…” - “MI CHIEDO COSA DIREBBE UMBERTO ECO. HO LETTO TANTI COMMENTI, PUR DIVERTENDOMI, HO NOTATO CHE LE PAROLE USATE ERANO SPESSO LE STESSE E LE FRASI SEMPRE MOLTO BREVI: CI SAREBBE DA FARE UN'ANALISI QUASI SOCIOLOGICA…" - VIDEO + MEME COLLECTION