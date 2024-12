“CORTEGGIARE LE DONNE CON INSISTENZA È UN FENOMENO NATURALE E INELIMINABILE NELLA VITA DI RELAZIONE” – CI VOLEVA IL TAR DEL VENETO PER RIAFFERMARE UN PRINCIPIO PACIFICO MESSO A DURA PROVA DAL CLIMA INFAME CREATO DAL FEMMINISMO TOSSICO CHE VEDE NEL MASCHIO UN POTENZIALE PREDATORE - IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HA ANNULLATO UN PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO NEI CONFRONTI DI UN UOMO CHE HA REGALATO A UNA DONNA UN MAZZO DI ROSE PER IL COMPLEANNO, UN BUONO DA 500 EURO DA SPENDERE IN GIOIELLERIA E UNO DA 200 PER GLI ABITI...

Da open.online

corteggiamento mazzo di rose

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha annullato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che assillava una donna di mestiere cameriera con avances e regali. Secondo i giudici sì, l’uomo ha corteggiato con insistenza. Ma il corteggiamento è un «fenomeno naturale e ineliminabile nella vita di relazione». I fatti risalgono a otto anni fa e li racconta Repubblica. L’uomo, sostiene il Tar, «si è limitato a frequentare i bar in cui lavorava la cameriera, corteggiandola indubbiamente a lungo e, talvolta, in modo insistente ». Non è stato «mai volgare né tampoco minaccioso».

Nel tempo le ha regalato un mazzo di rose per il compleanno, un buono da 500 euro da spendere in gioielleria e uno da 200 per gli abiti. Doni accettati con qualche titubanza. Ma anche messaggi per augurarle buon San Valentino e buon 8 marzo. Lei sarebbe sempre riuscita a «smarcarsi agevolmente dalle avance», ad esempio facendolo servire dai colleghi o bloccando il suo numero di telefono. E lui ha sospeso i comportamenti nel gennaio 2017. Per questo, secondo i giudici, non ha generato ansia e paura. Per questo l’ammonimento per atti persecutori, secondo i giudici, non era giustificato. E per questo lo hanno cancellato.

corteggiamento mazzo di rose