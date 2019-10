16 ott 2019 19:30

“COS’È FORTNIGHT” - LADY GAGA SBAGLIA A SCRIVERE IL NOME DEL VIDEOGIOCO CULTO PER MILIONI DI RAGAZZINI E SU TWITTER LE DANNO SUBITO DELLA VECCHIA BACUCCA - MA “FORTNIGHT”, COME HA SCRITTO LA CANTANTE, È UNA CONTRAZIONE DI FOURTHEEN NIGHTS, CIOÈ DUE SETTIMANE. NON È CHE SI TRATTA DI UN ANNUNCIO LEGATO AL SUO LAVORO?