“COSA HANNO IN COMUNE GLI INNOCENTISTI PIÙ ACCANITI DI CHICO FORTI? UNA SFRENATA PASSIONE PER IL COMPLOTTISMO” – SU TWITTER SELVAGGIA LUCARELLI TORNA SUL CASO FORTI E MENA DURO SUGLI ARCINEMICI DE “LE IENE”: “NON È UN CASO CHE FRATELLI D’ITALIA E LE IENE SIANO DALLA STESSA PARTE DELLA BARRICATA. SEMINANO COMPLOTTISMO E POPULISMO RIVOLGENDOSI A UNA FETTA DI SPETTATORI/ELETTORATO MOLTO SIMILE…” - VIDEO

I Post su Twitter di Selvaggia Lucarelli

selvaggia lucarelli

“Caso Forti, questi gli innocentisti più noti e accaniti (esclusi parenti, avvocati e consulenti): Jo Squillo, Andrea e Veronica Bocelli, Marco Mazzoli dello zoo di 105, Luigi Di Maio, Walter Rizzetto (Fdi), Rocco Siffredi, Red Ronnie, le iene, Enrico Montesano, Giorgia Meloni”

“Ma soprattutto, cosa lega una buona parte di questi nomi? Una sfrenata passione per il complottismo, per l’ ammiccamento a tesi irrazionali e anti-scientifiche, il populismo, le lotte contro i poteri forti e le battaglie “noncielodikono”.

GIORGIA MELONI - CHICO FORTI - MEME BY VUKIC

“Non è affatto un caso che Le iene e Fratelli d’Italia siano dalla stessa parte della barricata. Seminano complottismo e populismo rivolgendosi a una fetta di spettatori/elettorato molto simile. Con una inquietante tendenza a sposare cause oscene”

“Molte delle persone citate (Red Ronnie, Montesano etc..) erano ovviamente no vax (Bocelli invece disse una cosa orrenda sul covid, per poi scusarsi dicendo che era stato frainteso…) . O come le Iene hanno diffuso informazioni errate su plasmateriapia (facendo la guerra a Burioni

con false accuse, finendo per accordarsi con lui per vie legali). Per non parlare di Fratelli d’Italia e le posizioni su greenpass e vaccini”

selvaggia lucarelli

“Tutto questo non è un caso. Dire che Forti o Rosa e Olindo sono innocenti o che il covid è in mano ai poteri forti o altre teorie storte e pericolose è cercare di lisciarsi la parte più irrazionale e complottista del paese. Il risultato è destabilizzare, delegittimare, capovolgere la realtà, rendendo eroi o vittime i criminali e corrotti i magistrati, i giornalisti, chi dice verità semplici. È sovvertire il bene e il male per non rischiare un giorno di finire dalla parte sbagliata. Sembra puro crime o intrattenimento, ma è politica”

CHICO FORTI RIENTRA IN ITALIA

“Questa roba fa parte del loro progetto di edificazione dell’egemonia culturale. Più togli strumenti critici alle persone, più inventi nemici immaginari e soffi sul fuoco dell’irrazionalità, più convinci le persone di essere manipolate e più saranno manipolabili”

“Il caso Chico Forti è perfettamente funzionale . Meloni chiama Forti “Chico” (una presidente che chiama un assassino col nome di battesimo) e lo va a prendere all’aeroporto perché dietro al capovolgimento di una verità semplice (Forti non è vittima, è uno spietato assassino) c’è la vittoria del nostro paese che si riporta a casa il patriota italiano recluso ingiustamente dagli americani (i poteri forti)”

marco travaglio - selvaggia lucarelli

“Pensate che stia esagerando? Beh, no. Chico Forti è stato premiato ad Atreju col premio “Atreju 2021” in quanto patriota (sì, il deputato di Fdi Rizzetto lo chiama così), resiliente e vittima. Il suo eventuale ritorno in italia richiama il simbolismo del PRESEPE, viene detto su quel palco. Sempre durante la premiazione viene fatto ascoltare un messaggio piuttosto inquietante di Forti (sembra il messia) in cui il criminale tesse le lodi di Meloni. Quindi se uno mi chiede “hai paura di Forti? Pensi che quello che avrebbe detto in carcere sia vero?” rispondo che non lo so e non ho paura. Però questo clima è vero. Ecco, questo clima mi fa paura”

chico forti intervista tg1 3 Chico Forti jo squillo chico forti chico forti chico forti CHICO FORTI GIORGIA MELONI - CHICO FORTI - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO