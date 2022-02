“COSA REGALO A QUEST’UOMO SENZA ETÀ?” – MILENA GABANELLI APRE LO SPUMANTE PER I 70 ANNI SPERICOLATI DI VASCO ROSSI: “NON FA NEMMENO UNA FESTA. GLI PIACE CHE SIANO GLI ALTRI A FESTEGGIARE” – CLAUDIA GERINI: “LO AMO COL CUORE. HA ATTRAVERSATO VARIE GENERAZIONI SENZA PERDERE UN GRAMMO DI FASCINO E CREDIBILITÀ. MI HA AVVICINATO ANCOR DI PIÙ A MIA FIGLIA ROSA…”

VASCO ROSSI 1

«È il compleanno del mio amico Vasco: cosa regalo a quest’uomo senza età? Tra l’altro non farà neanche una festa. A lui piace che siano gli altri a far festa», scrive Milena Gabanelli sul settimanale OGGI in edicola da domani, in un omaggio al re del rock, che il 7 febbraio compie 70 anni.

MILENA GABANELLI

E conclude sognando di poter regalare a Vasco la data del primo concerto dopo la pandemia: «Mezzo milione di persone che lavorano attorno ai concerti sono a casa da due anni. Ci siamo vaccinati, abbiamo seguito le regole, ridateci la musica dal vivo! Ridateci un po’ di leggerezza… ce la siamo meritata».

VASCO ROSSI MILENA GABANELLI

Sempre a OGGI racconta in esclusiva Claudia Gerini: «Vasco Rossi lo amo col cuore, con la testa, coi piedi che ballano, col fegato spappolato, con le orecchie che godono, specie ai concerti. Lo amo con tutta me stessa.

claudia gerini foto di bacco (1)

E racconta che il suo primo film è stato proprio legato al rocker di Zocca: «Girai “Ciao ma’”… Era un musicarello, con un concerto di Vasco che faceva da sfondo e da pretesto per una “collana” di amori adolescenziali. Lui interpretava se stesso, l’avrò visto quattro o cinque volte, mai da vicino. Eppure mi strabiliava: le gambe tremavano, ero piena di elettricità». E spiega: «Vasco è unico anche perché ha attraversato varie generazioni senza perdere un grammo di fascino e credibilità. Mi ha avvicinato ancor di più a mia figlia Rosa… Auguri per ogni volta che non mi hai fatto sentire sola. Auguri per ogni volta che mi hai fatto sentire bella e desiderata. Auguri per ogni volta che mi hai fatto sentire unica».

