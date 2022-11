17 nov 2022 17:59

“COSA TI INTERESSA? OLTRE AI SOLDI, NIENTE" – “ORE 14” MANDA IN ONDA LE IMMAGINI DEI TERRIBILI COMBATTIMENTI IN STRADA A RIMINI DOVE PICCOLI DI 10 ANNI VENGONO SPINTI A MENARSI IN UNA SORTA DI FIGHT CLUB. I PIÙ GRANDI LI PAGANO E INCITANO PER VEDERLI LOTTARE: "TI HA DETTO BAMBINO, PICCHIALO” – LORO INIZIANO PRIMA CON DEGLI SCHIAFFETTI, FINENDO PER ROTOLARSI A TERRA PRENDENDOSI A PUGNI – ALLA FINE UNO SCAPPIA A PIANGERE MENTRE ALL’ALTRO CONTINUA A INSULTARLO: “FIGLIO DI PUTTANA…” - VIDEO