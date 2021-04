“UNA DELLE COSE CHE HA RESO IL PRINCIPE FILIPPO ACCETTO ALLE CLASSI BASSE È STATA L'ADOZIONE DI STILEMI SCIOVINISTI, MASCHILISTI, VAGAMENTE RAZZISTI” - ANTONIO CAPRARICA: “I GIORNALI LO HANNO TIRATO PER LA GIACCA IN UN PAIO DI CLAMOROSI SCANDALI SESSUALI, COME QUELLO DEL “THURSDAY CLUB” DI LONDRA, SOLO PER UOMINI, DOVE SI DICEVA CHE LE CAMERIERE INDOSSASSERO MINIGONNE VERTIGINOSE SENZA BIANCHERIA. LA REGINA ELISABETTA POTREBBE LASCIARE TRA UN ANNO…”

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

il principe filippo duca di edimburgo 15

«Un funerale semplice» era la volontà del principe Filippo, duca di Edimburgo. E la cerimonia si terrà in forma ristretta per la pandemia. Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra, che ha appena pubblicato il libro Elisabetta. Per sempre regina.

La vita, il regno, i segreti (Sperling & Kupfer), la morte del principe consorte è avvenuta in un momento teso per i rapporti della famiglia con Harry e Meghan, crede che la coppia parteciperà ai funerali?

«Sicuramente Harry. C' era un legame forte tra loro, cui si aggiungeva quello d' armi. Penso che Meghan non andrà, la gravidanza è un pretesto perfetto e la sua presenza rischierebbe di deviare l' attenzione dall' evento».

antonio caprarica con la moglie

Il distacco della coppia dalla famiglia e la nota intervista a Oprah Winfrey potrebbero averlo turbato?

«Certamente è stato amareggiato per ciò che ha visto con i propri occhi, ma credo non abbia saputo dell' intervista, ritengo che nell' ultima fase non gli sia stato detto nulla. Era già molto affaticato».

Pensa che più in là, dopo i funerali in forma ristretta, si terrà un' altra cerimonia?

«In Gran Bretagna è abbastanza consueto non fare subito il funerale ed è tradizionale pure fare una celebrazione un mese, due o tre dopo la morte. Potrebbe accadere anche in questo caso, magari con lo svelamento di una statua. Già al principe Alberto ne è stata eretta una».

la regina elisabetta e il principe filippo

Ha conosciuto bene il principe: in uno dei suoi libri ha raccontato che ha corteggiato sua moglie.

«Filippo aveva già superato gli ottant' anni, in condizioni strepitose. Dopo il banchetto ufficiale, mentre io da giornalista cercavo di avere dichiarazioni dalla Regina, lui è andato a parlare con mia moglie. Quando mi sono diretto verso di loro, stavano conversando fittamente. Non amava i giornalisti e d' altronde quelli inglesi lo avevano tirato per la giacca in un paio di clamorosi scandali sessuali, come quello del Thursday Club di Londra, solo per uomini, dove si diceva che le cameriere indossassero minigonne vertiginose senza biancheria. Abbiamo chiacchierato piacevolmente».

la regina e il principe filippo

La regina ha sottolineato spesso il ruolo del consorte anche nelle questioni del Paese: all' esterno la sua figura è stata sottovalutata?

«In qualche modo, lui ha consentito che si stabilisse un' immagine da guascone. Non aveva il classico senso dell' umorismo britannico, con la battuta gelida, era di tipo teutonico, un po' pesante, da gaffe. Aveva però sensibilità che non gli sono state riconosciute».

Nell' isola di Tanna, nel Pacifico, è venerato come un dio.

«Avevano visto questo bellissimo uomo, alto, biondo, arrivare dal mare non è la prima volta che accade una cosa simile nella storia. Lui continuava a guardare alle culture aborigene con una superiorità assai poco politically correct. Era così pure verso cinesi, indiani. Quelle battute sono importanti per spiegare le radici del suo rapporto con il Paese. La Gran Bretagna post-bellica era tanto nazionalista da sconfinare nello sciovinismo. Quando arrivò, fu rifiutato. Una delle cose che lo ha reso accetto alle classi basse è stata proprio l' adozione di stilemi sciovinisti, maschilisti, vagamente razzisti».

le sorelle del principe filippo

Sono passati 82 anni dal primo incontro di Filippo ed Elisabetta, cosa farà ora la Regina?

«Harry, qualche anno fa, disse che non sapeva cosa la nonna avrebbe fatto quando non ci sarebbe più stato il nonno. Elisabetta è tostissima. Di certo, sperava di festeggiare i cento anni del marito a giugno. Ora lui non c' è più e lei il 21 aprile compirà 95 anni, è difficile dire cosa farà. Non credo abdicherà, ma potrebbe lasciare spazio a Carlo magari tra un anno».

principe filippo e regina elisabetta il principe filippo duca di edimburgo 13 il principe filippo duca di edimburgo 20 IL PRINCIPE FILIPPO principe filippo principe filippo principe filippo e harry 4